Знал ли Василий Жарко о коррупции в Минздраве?



Василий Жарко. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

КГБ обнародовал новые подробности громкого дела медицинских чиновников, задержанных за взятки. Стали известны имена и должности фигурантов, названы размеры незаконных вознаграждений. Вместе с тем, дело, получившее в прессе название «Минздрав-гейт», оставляет ряд вопросов, на которые неплохо было бы получить ответы.По словам главы Комитета госбезопасности, сама по себе существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений:Намеренно ли создавались такие условия или речь идет о банальной некомпетентности ответственных чиновников? В любом случае, сам по себе факт создания тепличных условий для коррупции в медицинском ведомстве вызывает вопросы как к контролирующим органам, которые годами не замечали проблему, так и к руководству Минздрава. И здесь уместно будет вспомнить о том, кто руководил министерством именно в те годы, когда, по данным следствия, преступные схемы приносили медицинским функционерам десятки и сотни тысяч долларов взяток.Задержанный за решение вопросов по госрегистрации лекарств директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранениибыл назначен на эту должность в 2007-м. К тому моменту должность министра здравоохранения год как занималИ возникает вопрос: почему экс-министр здравоохраненияОн же руководил ведомством, когда в 2011-м был назначен директором «Белмедтехники» Александр Шарак, у которого в гараже в тайнике обнаружили около $ 620 тысяч.В декабре 2010-го должность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома получил, задержанный за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования.Василий Жарко занимал должность руководителя Минздрава с мая 2006-го по декабрь 2016-го. Знал ли он о происходящем в его ведомстве? Можно ли было годами не замечать жалобы на дорогие лекарства и бюрократические препоны? Об этом мы можем только догадываться. О масштабах проблемы говорит следующий факт.Оглашая скандальные подробности, глава КГБ напомнил о том, что старт делу дал, поручивший правительству пересмотреть стоимость лекарств.— сделал важное уточнение Вакульчик.Сам факт того, что ценообразованием на лекарства по прямому поручению руководства страны занялись спецслужбы, говорит о многом. Например, о том, что проблема давно вышла за пределы ведомства, внутри которого ее собственными силами решить не смогли (или не захотели).