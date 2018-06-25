Расхитителя госсобственности убило бревном при попытке слить солярку из комбайна



Фото: СК РБ

Об этом сообщила, 26 июня, официальный представитель УСК по Могилёвской областиТрагедия произошла накануне на мехдворе СПК, расположенного в Кричевском районе.Сообщается, что и погибший, и его помощник были в нетрезвом состоянии. Они пытались слить из бака комбайна «Палессе» дизтопливо. Для этого они подсунули под колесо зерноуборочной машины бревно, чтобы наклонить её в бок, сообщила Оксана Соленюк.В результате этих действий бревно выскочило и попало 48-летнему мужчине в голову. Напарник испугался и поспешил покинуть место чрезвычайного происшествия. В скорую помощь позвонил диспетчер предприятия.Медики госпитализировали пострадавшего в ЦРБ, но несмотря на старания врачей – спасти ему жизнь не удалось.Сейчас устанавливаются причины случившегося, следователи опрашивают работников СПК и соучастника погибшего. По делу начата проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.