ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расхитителя госсобственности убило бревном при попытке слить солярку из комбайна

26.06.2018 18:54 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: СК РБ
Работник сельскохозяйственного предприятия в Кричевском районе погиб при попытке слить дизельное топливо из комбайна. Его ударило по голове бревном – с его помощью он с напарником пытался поднять агрегат.

Об этом сообщила, 26 июня, официальный представитель УСК по Могилёвской области Оксана Соленюк.

Трагедия произошла накануне на мехдворе СПК, расположенного в Кричевском районе.

Сообщается, что и погибший, и его помощник были в нетрезвом состоянии. Они пытались слить из бака комбайна «Палессе» дизтопливо. Для этого они подсунули под колесо зерноуборочной машины бревно, чтобы наклонить её в бок, сообщила Оксана Соленюк.

В результате этих действий бревно выскочило и попало 48-летнему мужчине в голову. Напарник испугался и поспешил покинуть место чрезвычайного происшествия. В скорую помощь позвонил диспетчер предприятия.

Медики госпитализировали пострадавшего в ЦРБ, но несмотря на старания врачей – спасти ему жизнь не удалось.

Сейчас устанавливаются причины случившегося, следователи опрашивают работников СПК и соучастника погибшего. По делу начата проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работник сельскохозяйственного предприятия в Кричевском районе погиб при попытке слить дизельное топливо из комбайна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о коррупционерах: "Пощады никому не будет!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика