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Расхитителя госсобственности убило бревном при попытке слить солярку из комбайна
Фото: СК РБ
Об этом сообщила, 26 июня, официальный представитель УСК по Могилёвской области Оксана Соленюк.
Трагедия произошла накануне на мехдворе СПК, расположенного в Кричевском районе.
Сообщается, что и погибший, и его помощник были в нетрезвом состоянии. Они пытались слить из бака комбайна «Палессе» дизтопливо. Для этого они подсунули под колесо зерноуборочной машины бревно, чтобы наклонить её в бок, сообщила Оксана Соленюк.
В результате этих действий бревно выскочило и попало 48-летнему мужчине в голову. Напарник испугался и поспешил покинуть место чрезвычайного происшествия. В скорую помощь позвонил диспетчер предприятия.
Медики госпитализировали пострадавшего в ЦРБ, но несмотря на старания врачей – спасти ему жизнь не удалось.
Сейчас устанавливаются причины случившегося, следователи опрашивают работников СПК и соучастника погибшего. По делу начата проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.
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Работник сельскохозяйственного предприятия в Кричевском районе погиб при попытке слить дизельное топливо из комбайна.
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