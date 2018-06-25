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Лукашенко о коррупционерах: "Пощады никому не будет!"

26.06.2018 18:49 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июня во время назначения нового Председателя Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александр Гучок.

Как информирует пресс-служба главы государства, обращаясь к чиновнику, президент в частности, сказал:

"Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня - вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".


Как писал UDF.BY, в последние в Беларуси возбуждены десятки уголовных дел, связанных с коррупцией. Самый громкий скандал разразился в системе здравоохранения. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, по уголовным делам проходят порядка 50 должностных лиц.

"На взятки уходили миллионы долларов". КГБ раскрыл скандальные детали дела медицинских функционеров

 
 
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Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июня во время назначения нового Председателя Высшей аттестационной комиссии.
 
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