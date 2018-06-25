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Лукашенко о коррупционерах: "Пощады никому не будет!"
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Как информирует пресс-служба главы государства, обращаясь к чиновнику, президент в частности, сказал:
"Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня - вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".
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Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июня во время назначения нового Председателя Высшей аттестационной комиссии.
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