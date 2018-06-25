Российская ОПГ организовала в Орше переправку санкционки из ЕС в Москву

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- сообщилпредставитель Комитета государственного контроляС апреля 2016 года по июнь 2017 года группа промышляла на территории Оршанского района и Орши, уклонялась от уплаты налогов, занижая налоговую базу предприятия и внося в декларации (расчеты) заведомо ложные сведения с использованием поддельных первичных учетных документов о реализации продуктов. В результате бюджет недополучил налог на прибыль в сумме более Br115,3 тыс., что является ущербом в особо крупном размере.По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которому ведется расследование, а фигуранты скрываются от правосудия в России.Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного налога на прибыль, возмещен в полном размере.