ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская ОПГ организовала в Орше переправку санкционки из ЕС в Москву

26.06.2018 18:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из открытых источников
Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы россиян, организовавших незаконный вывоз в Россию продуктов питания производства стран Евросоюза с уклонением от уплаты налогов.

"После ввода Россией ограничений на ввоз продуктов питания производства стран ЕС группа россиян решила на этом заработать. Двое мужчин зарегистрировали в Орше коммерческое предприятие, наняли бухгалтером еще одну россиянку и начали ввозить из Европы санкционные товары, которые растаможивали якобы для реализации в Беларуси.

У группы были договоренности с индивидуальными предпринимателями и субъектами хозяйствования, которым они реализовывали товар лишь по документам, разумеется, фиктивным. А реально продукты питания вывозились в Москву и продавались за наличку", - сообщил БелТА представитель Комитета государственного контроля Владимир Воронов.

С апреля 2016 года по июнь 2017 года группа промышляла на территории Оршанского района и Орши, уклонялась от уплаты налогов, занижая налоговую базу предприятия и внося в декларации (расчеты) заведомо ложные сведения с использованием поддельных первичных учетных документов о реализации продуктов. В результате бюджет недополучил налог на прибыль в сумме более Br115,3 тыс., что является ущербом в особо крупном размере.

По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которому ведется расследование, а фигуранты скрываются от правосудия в России.

Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного налога на прибыль, возмещен в полном размере.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы россиян.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика