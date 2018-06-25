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Ниже плинтуса. Ведущий Первого канала выругался матом с прямом эфире

26.06.2018 18:30 — Разное | UDF  
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Артем Шейнин
Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Артем Шейнин выматерился прямо во время эфира. Его соведущая Екатерина Стриженова закрыла лицо рукой, услышав такое, а зал посмеялся.

Обсуждая реакцию российских болельщиков на проигрыш сборной России, Артем Шейнин процитировал друга, который не стеснялся в выражениях. "Вчера товарищ мой был в Волгограде по своим делам. Пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** (глупость. – Прим. ред.). Ой, пиииип", – сказал Шейнин.

Зрители в зале стали смеяться, а соведущая Артема Екатерина Стриженова прикрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Шейнин же продолжил свою речь как ни в чем не бывало. Однако в комментариях к видео, которое находится в свободном доступе в интернете, где матерится ведущий Первого канала, зрители не сдержали своего возмущения.

"В ведущем столько ***, что даже собственный рот не может его сдерживать. человек общается со своей аудиторией на понятном для нее языке﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если ведущий первого канала не контролирует свою речь, его нужно на *** гнать ссанными тряпками с телевидения и пусть матюкается в комментариях в ютубе ,как это делаю сейчас я. Хотя первый канал упал на днище, так что все норм﻿", "Какой кошмар! и это Первый канал!", "Шейнин совсем заигрался, точно надо гнать его((", "офигеть! ну и выражения!" – высказались комментаторы.

 
 
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Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Артем Шейнин выматерился прямо во время эфира.
 
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