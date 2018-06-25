Ниже плинтуса. Ведущий Первого канала выругался матом с прямом эфире



Артем Шейнин

Обсуждая реакцию российских болельщиков на проигрыш сборной России,процитировал друга, который не стеснялся в выражениях.– сказал Шейнин.Зрители в зале стали смеяться, а соведущая Артемаприкрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Шейнин же продолжил свою речь как ни в чем не бывало. Однако в комментариях к видео, которое находится в свободном доступе в интернете, где матерится ведущий Первого канала, зрители не сдержали своего возмущения.– высказались комментаторы.