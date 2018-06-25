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Коррупционеры выявлены и в Госстандарте
Фото: СК РБ
Как
Действия 45-летнего мужчины квалифицированы по ч.1 ст.431 УК (дача взятки), первого заместителя директора Департамента - по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), начальника отдела - по ч.2 ст.430 УК (получение взятки). Все они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Уголовное дело возбуждено по материалам 10-го управления Главного управления по борьбе с коррупцией МВД.
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