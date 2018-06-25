Коррупционеры выявлены и в Госстандарте

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Какпресс-служба СК РБ, уголовное дело возбуждено по материалам 10-го управления (по Минской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По данным следствия, 45-летний руководитель частного предприятия в июне этого года передал должностным лицам взятки - по Br200 каждому. Деньги предназначались за утверждение заведомо подложного документа о нормах расходования топливно-энергетических ресурсов на 2017 год.Действия 45-летнего мужчины квалифицированы по ч.1 ст.431 УК (дача взятки), первого заместителя директора Департамента - по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), начальника отдела - по ч.2 ст.430 УК (получение взятки). Все они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.