Виктор Лукашенко снова в поле зрения СМИ

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Делегация Беларуси во главе со старшим сыном и помощником президента Беларуси по национальной безопасности25 июня посетила Чечню, где встретилась с. Об этом глава Чеченской Республикиу себя в Вконтакте.— написал Кадыров.Глава Чечни также отметил, что отношения между Беларусью и Чеченской Республикой развиваются во всех сферах, включая экономику, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, культуру, спорт, туризм, торговлюзаключил Кадыров.Во время визита Виктору Лукашенко также показали Российский Университет спецназа в Гудермесе, в котором, как написал у себя в Twitter Кадыров,Судя по кадрам из видео, Виктор Лукашенко побывал на стрельбище, ему показали, где занимаются учащиеся, и что входит в их сухпайки.