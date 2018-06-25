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Виктор Лукашенко снова в поле зрения СМИ

26.06.2018 18:07 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Старший сын президента Беларуси посетил Чечню и встретился с Рамзаном Кадыровым.

Делегация Беларуси во главе со старшим сыном и помощником президента Беларуси по национальной безопасности Виктором Лукашенко 25 июня посетила Чечню, где встретилась с Рамзаном Кадыровым. Об этом глава Чеченской Республики написал у себя в Вконтакте.

Виктор Лукашенко снова в поле зрения СМИ

«В Чеченскую Республику с дружеским визитом прибыла делегация Республики Беларусь во главе с помощником Президента РБ по национальной безопасности Виктором Лукашенко. В ходе нашей встречи Виктор Александрович передал мне и чеченскому народу слова приветствия и добрые пожелания от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко», — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что отношения между Беларусью и Чеченской Республикой развиваются во всех сферах, включая экономику, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, культуру, спорт, туризм, торговлю

Виктор Лукашенко снова в поле зрения СМИ

«Уверен, что визит Виктора Лукашенко будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в интересах Беларуси и Чечни», — заключил Кадыров.

Во время визита Виктору Лукашенко также показали Российский Университет спецназа в Гудермесе, в котором, как написал у себя в Twitter Кадыров, «созданы лучшие в мире условия для подготовки подразделений специального назначения».

Виктор Лукашенко снова в поле зрения СМИ

Судя по кадрам из видео, Виктор Лукашенко побывал на стрельбище, ему показали, где занимаются учащиеся, и что входит в их сухпайки.

 
 
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Старший сын президента Беларуси посетил Чечню и встретился с Рамзаном Кадыровым.
 
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