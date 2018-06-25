ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патрушев обсуждает с коллегами из Анголы борьбу с "цветными революциями" и террором

26.06.2018 18:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обсуждает на консультациях по безопасности с коллегами из Анголы сотрудничество в противодействии "цветным революциям" и терроризму.

"Повестка дня была заранее согласована и включает в себя политические аспекты двустороннего взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы российско-ангольских отношений, военное и военно-техническое сотрудничество, рост террористической угрозы в Африке, противодействие "цветным революциям", международную информационную безопасность, двустороннее сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил секретарь Совбеза России.

Н.Патрушев подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Анголой - "нашим давним и проверенным временем другом". "Сегодня наше сотрудничество отличается динамичным, прагматичным характером и ориентировано прежде всего на достижение конкретных результатов", - отметил он.

В свою очередь госминистр-глава управления безопасности президента Анголы Педру Себаштьяу выразил заинтересованность в углублении российско- ангольского военного и военно-технического сотрудничества, в вопросах информационной безопасности, а также борьбы с терроризмом, наркотрафиком и легализацией преступных доходов. В частности, он предложил обсудить возможность организации обменов курсантами военных учебных заведений, взаимных визитов воздушных и водных военных судов, военными технологиями и разведанными в сфере обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом.

В консультациях, которые проходят по поручению президентов двух стран, с российской стороны участвуют представители МВД РФ, Росфинмониторинга, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Минобороны, МИД РФ и других ведомств, от ангольской - руководители министерства национальной обороны и МВД.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обсуждает на консультациях по безопасности с коллегами из Анголы сотрудничество в противодействии "цветным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Мирончик-Иванова: карьера с нуля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика