Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обсуждает на консультациях по безопасности с коллегами из Анголы сотрудничество в противодействии "цветным революциям" и терроризму.

"Повестка дня была заранее согласована и включает в себя политические аспекты двустороннего взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы российско-ангольских отношений, военное и военно-техническое сотрудничество, рост террористической угрозы в Африке, противодействие "цветным революциям", международную информационную безопасность, двустороннее сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил секретарь Совбеза России.

Н.Патрушев подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Анголой - "нашим давним и проверенным временем другом". "Сегодня наше сотрудничество отличается динамичным, прагматичным характером и ориентировано прежде всего на достижение конкретных результатов", - отметил он.

В свою очередь госминистр-глава управления безопасности президента Анголы Педру Себаштьяу выразил заинтересованность в углублении российско- ангольского военного и военно-технического сотрудничества, в вопросах информационной безопасности, а также борьбы с терроризмом, наркотрафиком и легализацией преступных доходов. В частности, он предложил обсудить возможность организации обменов курсантами военных учебных заведений, взаимных визитов воздушных и водных военных судов, военными технологиями и разведанными в сфере обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом.

В консультациях, которые проходят по поручению президентов двух стран, с российской стороны участвуют представители МВД РФ, Росфинмониторинга, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Минобороны, МИД РФ и других ведомств, от ангольской - руководители министерства национальной обороны и МВД.