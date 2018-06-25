ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрит-арт с изображением Алексиевич на Октябрьской демонтирован

26.06.2018 18:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Стрит-арт на ул.Октябрьская в Минске, посвященный первому в Беларуси нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, демонтирован, так как не был согласован с властями города, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители краудфандинговой площадки ulej.by.

"Нам позвонили власти Ленинского района и сказали, чтобы мы его демонтировали. Это было сделано. Завтра будем думать, куда его перенести ", - отметили собеседники.

Они уточнили, что  согласовывали размещение стрит-арта с владельцами здания. Но, по их словам, не были предупреждены, "что необходимо дополнительное согласование" (с властями города, так ка здание, на которое был нанесен арт-объект, является историко-культурной ценностью – ИФ).

Стрит-арт был размещен в понедельник на одном из зданий на ул.Октябрьская в Минске, рядом с культурным пространством "ОК16", и приурочен к изданию пятитомника книг С.Алексиевич "Галасы Утопii" на белорусском языке. На нем С.Алексиевич символически изображена за трибуной, откуда она читает торжественную речь. На трибуне перечислены названия всех пяти книг серии "Галасы Утопii", за которую писатель была удостоена Нобелевской премии.

Издание книг стало возможным благодаря краудфандинговой кампании, на которой было собрана рекордная для Беларуси сумма (порядка $ 115 тыс.).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрит-арт на ул.Октябрьская в Минске, посвященный первому в Беларуси нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, демонтирован, так как не был согласован с властями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Новополоцка пробежал 43 км, чтобы помочь "солнечным" детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика