Стрит-арт с изображением Алексиевич на Октябрьской демонтирован

Стрит-арт на ул.Октябрьская в Минске, посвященный первому в Беларуси нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, демонтирован, так как не был согласован с властями города, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители краудфандинговой площадки ulej.by.

"Нам позвонили власти Ленинского района и сказали, чтобы мы его демонтировали. Это было сделано. Завтра будем думать, куда его перенести ", - отметили собеседники.

Они уточнили, что согласовывали размещение стрит-арта с владельцами здания. Но, по их словам, не были предупреждены, "что необходимо дополнительное согласование" (с властями города, так ка здание, на которое был нанесен арт-объект, является историко-культурной ценностью – ИФ).

Стрит-арт был размещен в понедельник на одном из зданий на ул.Октябрьская в Минске, рядом с культурным пространством "ОК16", и приурочен к изданию пятитомника книг С.Алексиевич "Галасы Утопii" на белорусском языке. На нем С.Алексиевич символически изображена за трибуной, откуда она читает торжественную речь. На трибуне перечислены названия всех пяти книг серии "Галасы Утопii", за которую писатель была удостоена Нобелевской премии.

Издание книг стало возможным благодаря краудфандинговой кампании, на которой было собрана рекордная для Беларуси сумма (порядка $ 115 тыс.).