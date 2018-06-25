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В ОБСЕ против ограничения прав СМИ в ходе борьбы с "фейками"

26.06.2018 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Мероприятия по противодействию дезинформации и "фейковым новостям" в целях обеспечения национальной безопасности, которые осуществляют правительства государств, не должны вести к ограничению прав СМИ, отмечает старший советник офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер.

"Правильная политика в борьбе с дезинформацией показывает, что есть возможность действовать, но в тоже время избежать ущемления свободы слова...не осуществлять непропорциональные влияния на деятельность СМИ", - сказал А.Рихтер в ходе экспертной конференции ОБСЕ, посвященной свободе и плюрализму СМИ на Украине, которая проходит во вторник в Киеве.

Он отметил, что, несмотря на то, что закон дает возможность ограничивать права СМИ и мероприятия правительства могут быть продиктованы хорошими намерениями, чтобы избежать определенных рисков, ограничительные меры создают самоцензуру и часто являются контрпродуктивным.

По словам советника, есть много инструментов для того, чтобы бороться с фальшивыми новостями без участия государства. "Негосударственные органы власти должны предпринимать меры, чтобы не было фейковых новостей. Не исправлять и бороться с фейковыми месседжами, а есть определенные инструменты, прежде всего, правовые, которые позволяют государствам ограничить в определенных случаях фальшивые новости", - заявил А.Рихтер.

"В большинстве национальных правовых механизмов есть достаточно инструментов. Нет потребности принимать новые ограничительные меры. Главное - дать возможность медиапрофессионалам работать и самим бороться за правдивую подачу информации. Тогда аудитория сама оценит стандарты журналистики", - считает представитель ОБСЕ.

 
Теги: Новости
 
 
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Мероприятия по противодействию дезинформации и "фейковым новостям" в целях обеспечения национальной безопасности, которые осуществляют правительства...
 
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