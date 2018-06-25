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Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

26.06.2018 18:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Молодежные активисты посетили областной роддом, где поздравили мам и маленьких граждан Беларуси с наступающим праздником.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Татьяна Золотарь:
До вышиванки мы немного не доросли. Так получилось. У нас есть к чему стремиться. Мы будем расти.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
Нам приятно подарить каждому малышу, который родился в эти дни, будущему патриоту, первую одежду с элементами белорусского национального орнамента.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Около 30 младенцев - маленьких граждан нашей страны получили рубашки с вышиванки с национальным орнаментом. Поздравления получили и мамы.

 
 
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Молодежные...
 
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