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Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодежные активисты посетили областной роддом, где поздравили мам и маленьких граждан Беларуси с наступающим праздником.
Татьяна Золотарь:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
Около 30 младенцев - маленьких граждан нашей страны получили рубашки с вышиванки с национальным орнаментом. Поздравления получили и мамы.
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Молодежные...
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