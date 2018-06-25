Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Молодежные активисты посетили областной роддом, где поздравили мам и маленьких граждан Беларуси с наступающим праздником.





Татьяна Золотарь:

До вышиванки мы немного не доросли. Так получилось. У нас есть к чему стремиться. Мы будем расти.





Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:

Нам приятно подарить каждому малышу, который родился в эти дни, будущему патриоту, первую одежду с элементами белорусского национального орнамента.





Около 30 младенцев - маленьких граждан нашей страны получили рубашки с вышиванки с национальным орнаментом. Поздравления получили и мамы.