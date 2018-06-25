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На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

26.06.2018 18:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

Такую социальную акцию организовала местная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Подобная акция в учреждении проходит впервые. Ограничение для входа только одно – ученики младших классов должны иметь письменное разрешение от родителей.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

Михаил Фесун, директор Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Дети когда приходят, если они в компании где-то сами плавают, чтобы научиться держаться на воде, плавать, они могут обратиться к инструктору, и он покажет им самые простейшие движения. Специально акция была сделана так, чтобы дети сами поплавали в бассейне и потом со временем, с 1 сентября пришли на занятия на отделение плавания.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

Екатерина Акулич, инструктор-методист Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Детей очень много, больше, чем взрослых. Для деток у нас есть досочки. Мы придумали, чтобы обучить их нырянию – принесли свои игрушки пластмассовые. У нас не запрещено, можно приносить и свои надувные круги, мячики, чтобы деткам было веселее плавать.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

Возможностью поплавать без затрат уже воспользовались более тысячи детей. Особенно активные посещают сразу несколько сеансов в день. Акция в бассейне продлится до конца лета.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

 
 
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Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Такую социальную...
 
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