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На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн
Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такую социальную акцию организовала местная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Подобная акция в учреждении проходит впервые. Ограничение для входа только одно – ученики младших классов должны иметь письменное разрешение от родителей.
Михаил Фесун, директор Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Екатерина Акулич, инструктор-методист Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Возможностью поплавать без затрат уже воспользовались более тысячи детей. Особенно активные посещают сразу несколько сеансов в день. Акция в бассейне продлится до конца лета.
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Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такую социальную...
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