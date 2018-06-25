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Убийство девочки 19-летней давности раскрыто в Барановичах благодаря ДНК-анализу
Новости Беларуси. В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности.
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Подозреваемый не был установлен. Было возбуждено уголовное дело. С тех пор работа по нему не прекращалась.
В ходе осмотра места происшествия возле тела убитой был обнаружен и изъят биологический материал. Он мог принадлежать преступнику.
В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые были направлены на раскрытие другого преступления, в поле зрения правоохранителей попал подозреваемый. У него были взяты образцы. В феврале 2018 года эксперты генетики получили биологические образцы граждан, попавших в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям минувших лет.
Биоматериал одного из мужчин совпал с тем, который был обнаружен 19 лет назад.
39-летнего мужчину задержали. Он был ранее дважды судим за разбой. Он женат, является рабочим в одной из организаций города.
В скором времени планируется рассмотрение вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения.
Продолжается расследование дела.
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Новости Беларуси. В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности. По информации ГКСЭ, в июле 1999 года в Барановичах было найдено тело...
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