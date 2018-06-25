|
В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте
Новости Беларуси. ДТП в Несвижском районе. Шесть человек возвращались домой после отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Местный житель не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. Пассажирка легковушки – 34-летняя женщина - погибла на месте. Мужчина-пассажир – в больнице.
По предварительной версии, водитель был нетрезв. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте
Новости Беларуси. ДТП в Несвижском районе. Шесть человек возвращались домой после отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Местный житель не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)