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В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте

26.06.2018 18:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП в Несвижском районе. Шесть человек возвращались домой после отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте

Местный житель не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. Пассажирка легковушки – 34-летняя женщина - погибла на месте. Мужчина-пассажир – в больнице.

В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте

По предварительной версии, водитель был нетрезв. Возбуждено уголовное дело.

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В Несвижском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся: в салоне находились 6 человек, одна пассажирка скончалась на месте

 
 
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Новости Беларуси. ДТП в Несвижском районе. Шесть человек возвращались домой после отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Местный житель не...
 
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