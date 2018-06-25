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Нетрезвый водитель скутера врезался в дерево в Слуцком районе
Новости Беларуси. Еще одно ДТП произошло в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нетрезвый мужчина не справился с управлением скутера и столкнулся с деревом. Известно, что у него нет водительских прав. Мужчине и его пассажиру понадобилась помощь медиков.
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Новости Беларуси. Еще одно ДТП произошло в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нетрезвый мужчина не справился с управлением скутера и...
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