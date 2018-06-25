Нетрезвый водитель скутера врезался в дерево в Слуцком районе

Новости Беларуси. Еще одно ДТП произошло в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нетрезвый мужчина не справился с управлением скутера и столкнулся с деревом. Известно, что у него нет водительских прав. Мужчине и его пассажиру понадобилась помощь медиков.