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​Убийство школьницы 19-летней давности раскрыли белорусские правоохранители

26.06.2018 19:56 — Разное | ОНТ  
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В Брестской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 14-летней девочки из Барановичей, которое было совершено 19 лет назад. Об этом рассказали на брифинге в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Труп местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи нашли в Барановичах 28 июля 1999 года. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако личность подозреваемого не смогли установить. При этом работа по уголовному делу продолжалась постоянно как следственными подразделениями, так и криминальной милицией.

Оперативники в 1999 году изъяли на месте, где лежал труп, биологические следы, провели несколько экспертиз (в 2000, 2004, 2006 годах). Правда, на тот момент результатов, которые бы помогли следствию, не было. Тогда наука и техника, а также опыт работы судебной генетики были недостаточными.

В 2016 году к этому ЧП вновь вернулись, когда изучали материалы уголовных дел нераскрытых убийств. Экспертам удалось выделить хорошую ДНК предполагаемого преступника. Спустя пару лет во время оперативно-разыскных мероприятий по нераскрытому другому тяжкому преступлению в поле зрения оперативников попал ранее судимый житель Барановичей (1979 года рождения). У него взяли биологические образцы для сравнительного исследования. Анализ показал, что его материал совпадает с генотипом мужчины, подозреваемого в убийстве школьницы. Его задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Скоро решится вопрос о заключении задержанного под стражу. Известно, что фигурант работает в одной из организаций Барановичей, женат, воспитывает дочь. Мужчина ранее дважды судим за разбой. 

 
 
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Труп местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи нашли в Барановичах 28 июля 1999 года.
 
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