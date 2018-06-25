Китайское посольство в Польше стала фигурантом шпионского скандала

Тибетец был осужден в Швеции за шпионаж в пользу Китайской Народной Республики. Шпион был задержан во время возвращения из Варшавы, где происходили явочные встречи в посольстве КНР в Польше.





На дипломатической площадке тибетец передавал информацию о семьях политических беженцев из Китая, а также получал денежное вознаграждение. Шведский суд приговорил китайского шпиона к 22 месяцам тюремного заключения. Как утверждают шведские правоохранительные органы, тибетец в период с июля 2015 по февраль 2017 года собирал оперативные данные о других выходцев из Тибета, которые проживали на территории Королевства Швеции.







