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Китайское посольство в Польше стала фигурантом шпионского скандала
Оперативные данные использовались для преследования тибетских активистов на территории Китайской Народной Республики.
Тибетец был осужден в Швеции за шпионаж в пользу Китайской Народной Республики. Шпион был задержан во время возвращения из Варшавы, где происходили явочные встречи в посольстве КНР в Польше.
На дипломатической площадке тибетец передавал информацию о семьях политических беженцев из Китая, а также получал денежное вознаграждение. Шведский суд приговорил китайского шпиона к 22 месяцам тюремного заключения. Как утверждают шведские правоохранительные органы, тибетец в период с июля 2015 по февраль 2017 года собирал оперативные данные о других выходцев из Тибета, которые проживали на территории Королевства Швеции.
Полученная информация передавалась сотрудникам китайского посольства в Варшаве, также стало известно, что тибетец был задержан с наградой за шпионскую деятельность в размере 6 тысяч долларов. Сообщалось, что деятельность шпиона наносило большой ущерб тибетскому движению,
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Оперативные данные использовались для преследования тибетских активистов на территории Китайской Народной Республики.
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