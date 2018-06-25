Засуха не только в Беларуси. В Латвии объявили стихийное бедствие государственного масштаба

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.





Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.









В тоже время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.



