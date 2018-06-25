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Засуха не только в Беларуси. В Латвии объявили стихийное бедствие государственного масштаба
Совет по управлению кризисами Латвии во вторник постановил, что в стране будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.
Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.
Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.
В тоже время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.
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Совет по управлению кризисами Латвии во вторник постановил, что в стране будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
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