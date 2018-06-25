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Белорусскую церковь в Лондоне номинировали на архитектурный «Оскар»

26.06.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Об этом Tut.by рассказал британский архитектор Цзывай Со (Tszwai So), который руководил строительством этой церкви, а вскоре стал её прихожанином.



Всемирный фестиваль архитектуры — крупнейший в мире фестиваль, на котором демонстрируются одни из самых впечатляющих новостроек планеты. Каждый год он собирает более 2 тысяч архитекторов со всего мира. Премия фестиваля считается «Оскаром» в сфере архитектуры.

Белорусская греко-католическая церковь в Лондоне номинирована сразу на две премии: «Всемирное религиозное здание года» и «Лучшее использование древесины». Это единственное религиозное здание из Великобритании, которое вошло в число финалистов.
28 ноября архитектор Цзывай Со отправится на фестиваль в Амстердам, чтобы представить свою работу жюри, в состав которого войдут самые известные архитекторы мира.

Конкурентами белорусской церкви в Лондоне будут религиозные постройки из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии.

— Я очень рад. Не только потому, что это здание — единственная религиозная постройка из Великобритании, которая была номинирована на премию. Это также и единственное белорусское здание-финалист. Ведь я считаю, что оно и британское, и белорусское, — рассказывает Цзывай Со.


 
 
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Об этом Tut.by рассказал британский архитектор Цзывай Со (Tszwai So), который руководил строительством этой церкви, а вскоре стал её прихожанином.
 
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