"БелДжи" работает "на склад"?

Пока в Беларуси наращивают объемы производства Geely, в России, чей рынок сбыта является важнейшим фактором успешности завода, спрос на белорусско-китайские автомобили расти не спешит.





В своем недавнем выступлении министр промышленности Беларуси Виталий Вовк рассказал следующее:





пишет abw.by Задача до конца года приблизиться к 2 тысячам". "С запуском завода мы открыли новую эру развития промышленного комплекса Беларуси - легковое автомобилестроение. Продукт стране понравился. Сегодня новая система поддержки продаж заработала, даже сами банки не ожидали такого спроса на продукт. Уже на некоторые модели заказы расписаны, расписан весь август. Мы еще на тысячу в месяц не вышли, но уже более 900 авто в месяц делаем,abw.by Задача до конца года приблизиться к 2 тысячам".





В то же время российские источники рапортуют о низком уровне продаж Geely в России. Так, kolesa.ru сообщают о 74 проданных Atlas в марте, 149 - в апреле и 183 - в мае. Тенденция положительная, но с учетом объема российского рынка цифры нельзя назвать впечатляющими.





По информации "Автостата", в мае всего 215 россиян приобрели Geely. Таким образом, по уровням продаж белорусско-китайский бренд оказался позади Haval, Chery и Lifan. Нетрудно посчитать, что за май около 85% продаж Geely пришлись на Atlas, еще 15% составляют другие модели.





Судя по озвученным российскими источниками цифрам, есть основание полагать: если ситуация со спросом не изменится, в будущем завод будет вынужден работать "на склад", поскольку даже его нынешние мощности кажутся избыточными.

За комментарием касательно вышеизложенной статистики мы обращались на завод еще на прошлой неделе. Несмотря на все обещания, получить его нам так и не удалось.



