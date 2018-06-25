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В деревне Маяк бык насмерть затоптал мужчину. Второй случай за сутки
26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Ещё один трагический случай произошёл в минувшие выходные в деревне Маяк Слуцкого района. От столкновения с фермерским быком погиб 54-летний охранник фермы. Его обнаружили коллеги утром в воскресенье, 24 июня, на дороге недалеко от фермы.
По их словам, он лежал на спине с раскинутыми в стороны ногами и руками. Рядом с ним находилась палка, а в нескольких метрах — фонарик и шапка.
Как рассказал «Кур`еру» брат погибшего, у его родственника были «синие руки и ноги, синяя левая сторона лица и поцарапанный живот». В выписке о смерти написано, что у мужчины случился травматический шок и был «контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями».
Коллеги положительно отзываются о погибшем. Говорят, что он был спокойным, добрым, безобидным и честным человеком.
«Наших быков сложно загонять. Иногда стрелять приходилось, чтобы их утихомирить, они становились агрессивными, бросались на людей», — рассказали знакомые погибшего охранника.
По информации «Кур`ера», у экспертов-криминалистов нет сомнений, что причина смерти погибшего — столкновение с быком. В нагрудном кармане рубашки охранника лежал металлический портсигар. Он был раздавлен, как и грудная клетка пострадавшего. Нанести такую травму крупное животное могло копытами.
Слуцкий райотдел Следственного комитета подтвердил факт произошедшего. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.
Во вторник, 26 июня, погибшего мужчину похоронили.
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«От быка надо убегать зигзагом»
Владимир Брановец, частный ветврач Слуцка:
«У крупнорогатых животных агрессия — это природный инстинкт и нормальное явление. В стаде из 10 быков 1 — точно будет агрессивным. Кастрированные быки из-за другого гормонального состава ведут себя спокойнее.
Разозлить быка могут действия человека. Например, если хозяин, рабочий или кто-то другой его постоянно дразнил. Они запоминают такие негативные моменты и потом могут отомстить. Никакие цвета (даже красный) не могут спровоцировать животное на агрессию. Коррида — это шоу, в котором быка бесит не цвет, а движение. Бык просто так на человека не кинется.
Если на вас всё же напал бык, то надо убегать зигзагом. Из одной стороны в другую, чтобы животное не успевало сориентироваться и перенаправить движение. Хорошо, если получится спрятаться или забраться на высоту. Обязательно зовите на помощь".
В ТЕМУ.
Если произошло какое-то ЧП, можно ожидать, что подобное вскоре повторится в другом месте. Такой (пусть и не окончательный) вывод напрашивается, если проанализировать статистику происшествий на Случчине за последние несколько лет и ознакомиться с теорией феномена двойных катастроф.
Свежие примеры этого года — нападение быков и ДТП с мотоциклистами.
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Ферма, на которой работал погибший охранник. Фото: Виктория Капская Самое важное В деревне Маяк бык насмерть затоптал мужчину....
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