В деревне Маяк бык насмерть затоптал мужчину. Второй случай за сутки



Ферма, на которой работал погибший охранник. Фото: Виктория Капская

Ещё один трагический случай произошёл в минувшие выходные в деревне Маяк Слуцкого района. От столкновения с фермерским быком погиб 54-летний охранник фермы. Его обнаружили коллеги утром в воскресенье, 24 июня, на дороге недалеко от фермы.

По их словам, он лежал на спине с раскинутыми в стороны ногами и руками. Рядом с ним находилась палка, а в нескольких метрах — фонарик и шапка.

Как рассказал «Кур`еру» брат погибшего, у его родственника были «синие руки и ноги, синяя левая сторона лица и поцарапанный живот». В выписке о смерти написано, что у мужчины случился травматический шок и был «контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями». Виктория Капская

Коллеги положительно отзываются о погибшем. Говорят, что он был спокойным, добрым, безобидным и честным человеком.

«Наших быков сложно загонять. Иногда стрелять приходилось, чтобы их утихомирить, они становились агрессивными, бросались на людей», — рассказали знакомые погибшего охранника.

По информации «Кур`ера», у экспертов-криминалистов нет сомнений, что причина смерти погибшего — столкновение с быком. В нагрудном кармане рубашки охранника лежал металлический портсигар. Он был раздавлен, как и грудная клетка пострадавшего. Нанести такую травму крупное животное могло копытами.

Слуцкий райотдел Следственного комитета подтвердил факт произошедшего. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.

Во вторник, 26 июня, погибшего мужчину похоронили. Мужчину похоронили во вторник, 26 июня, на деревенском кладбище

Трагедия в Ячево

Похожая история произошла в деревне Ячево Слуцкого района в воскресенье, 24 июня. Бык выбрался из загона и напал на 69-летнего мужчину. Сосед увидел это и, спасая пострадавшего, бросился на животное с металлической трубой. Сейчас пострадавший пожилой мужчина находится в реанимации Слуцкой больницы. Он в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«От быка надо убегать зигзагом»

Владимир Брановец, частный ветврач Слуцка:

«У крупнорогатых животных агрессия — это природный инстинкт и нормальное явление. В стаде из 10 быков 1 — точно будет агрессивным. Кастрированные быки из-за другого гормонального состава ведут себя спокойнее.

Разозлить быка могут действия человека. Например, если хозяин, рабочий или кто-то другой его постоянно дразнил. Они запоминают такие негативные моменты и потом могут отомстить. Никакие цвета (даже красный) не могут спровоцировать животное на агрессию. Коррида — это шоу, в котором быка бесит не цвет, а движение. Бык просто так на человека не кинется.

Если на вас всё же напал бык, то надо убегать зигзагом. Из одной стороны в другую, чтобы животное не успевало сориентироваться и перенаправить движение. Хорошо, если получится спрятаться или забраться на высоту. Обязательно зовите на помощь".

В ТЕМУ. Феномен двойных катастроф: в народе не зря говорят, что беда не приходит одна

Если произошло какое-то ЧП, можно ожидать, что подобное вскоре повторится в другом месте. Такой (пусть и не окончательный) вывод напрашивается, если проанализировать статистику происшествий на Случчине за последние несколько лет и ознакомиться с теорией феномена двойных катастроф.

Свежие примеры этого года — нападение быков и ДТП с мотоциклистами.

Первая авария произошла 17 июня на автодороге Слуцк-Жуки около деревни Молотково. 36-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. «Скорая» увезла мотоциклиста в реанимацию Слуцкой ЦРБ.

Вторая — 24 июня на улице 14-ти Партизан в районе кладбища. 47-летняя случчанка за рулём легквушки не уступила мотоциклисту, который ехал по главной дороге, и повернула налево. 17-летнего водителя мотоцикла и его пассажира-ровесника «скорая» увезла в травматологию в слуцкую больницу.