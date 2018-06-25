​Крушение Ан-148 в Подмосковье: причиной катастрофы стали действия экипажа

К крушению Ан-148 в Подмосковье привели неправильные действия экипажа, сообщают российский СМИ, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

СК и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) восстановили до секунды полёт самолёта, который разбился 11 февраля 2018 года, в итоге версия о неверных действиях экипажа подтвердилась.

Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), когда лайнер набирал высоту, эти приборы обледенели.

По информации следствия, командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолёт, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолёт потерял управляемость.