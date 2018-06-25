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На "большие выходные" БелЖД запустила 37 дополнительных поездов, в том числе в Вильнюс и Львов
В период с 29 июня по 4 июля в связи с увеличением пассажиропотока по Белорусской железной дороге будет курсировать 37 дополнительных поездов, сообщили в пресс-центре БелЖД.
"Дополнительных поездов межрегиональных линий бизнес и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будет 31, еще 6 – поезда международных линий", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что по направлению Минск—Гомель назначено 15 поездов, Минск—Брест — 11 поездов, Минск—Витебск — 2 поезда. По направлению Комуннары—Минск — 1 поезд, Мозырь—Минск—Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.
Также на предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск—Львов и Минск—Вильнюс.
"Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов в период с 29 июня по 3 июля", - добавили в БелЖД.
3 июля Белорусская железная дорога также назначила два дополнительных поезда международных линий № 801/802 Минск—Вильнюс.
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В период с 29 июня по 4 июля в связи с увеличением пассажиропотока по Белорусской железной дороге будет курсировать 37 дополнительных поездов, сообщили в...
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