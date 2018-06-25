В период с 29 июня по 4 июля в связи с увеличением пассажиропотока по Белорусской железной дороге будет курсировать 37 дополнительных поездов, сообщили в пресс-центре БелЖД.

"Дополнительных поездов межрегиональных линий бизнес и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будет 31, еще 6 – поезда международных линий", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что по направлению Минск—Гомель назначено 15 поездов, Минск—Брест — 11 поездов, Минск—Витебск — 2 поезда. По направлению Комуннары—Минск — 1 поезд, Мозырь—Минск—Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.

Также на предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск—Львов и Минск—Вильнюс.

"Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов в период с 29 июня по 3 июля", - добавили в БелЖД.

3 июля Белорусская железная дорога также назначила два дополнительных поезда международных линий № 801/802 Минск—Вильнюс.



