Дипломаты Беларуси и Ирака обсудили перспективы сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, на которой стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества двух государств.

"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади по случаю вручения им копий верительных грамот", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Там отметили, что стороны обсудили накопленный опыт, актуальное состояние и перспективы развития белорусско-иракского сотрудничества в различных областях, включая сферу гуманитарного взаимодействия.

"Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении отношений между Беларусью и Ираком", - добавили в МИД Беларуси.