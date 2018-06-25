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Дипломаты Беларуси и Ирака обсудили перспективы сотрудничества
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, на которой стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества двух государств.
"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади по случаю вручения им копий верительных грамот", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Там отметили, что стороны обсудили накопленный опыт, актуальное состояние и перспективы развития белорусско-иракского сотрудничества в различных областях, включая сферу гуманитарного взаимодействия.
"Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении отношений между Беларусью и Ираком", - добавили в МИД Беларуси.
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, на которой стороны обсудили вопросы...
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