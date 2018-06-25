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Трон Екатерины II выставят в Летнем императорском дворце Пекина

26.06.2018 18:55 — Разное | Интерфакс  
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Передвижная выставка "Раритеты Дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе" открылась во вторник в Летнем дворце Пекина, сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

"Для рассказа о частной жизни императорской семьи, скрытой от посторонних глаз, Петергоф представляет лучшие художественные произведения из коллекции дворцов Александрии - живописного пейзажного парка, возникшего в начале XIX века рядом с регулярными садами и фонтанами парадного Петергофа. Артефакты письма и чтения, старинный спортивный инвентарь, прогулочные платья, наборы для дамского рукоделия и атрибуты карточной игры, ставшей непременной частью царского досуга в XIX столетии, представляют семейный мир четырех поколений Романовых", - отмечается в пресс-релизе.

Экспозиция из коллекции музея-заповедника "Петергоф" насчитывает 240 музейных предметов, которые рассказывают о художественных вкусах российских императоров, иллюстрируют историю России на протяжении последних трех веков.

"Творцу и основателю Петергофа посвящается вступительная часть: шпалеры западноевропейской и русской работы, марины и натюрморты кисти голландских и фламандских мастеров, шкиперская куртка и уникальная модель парусного судна Петра I раскрывают незаурядный характер первого российского императора, его эстетические вкусы и привязанности. Живописные портреты августейших владельцев Петергофа, по чьей воле ансамбль перестраивался и обретал новые черты, составляют на выставке обширную портретную галерею российского императорского дома", - добавляют в музее.

О парадной жизни петергофской резиденции расскажут уникальные экспонаты: тронное кресло императрицы Екатерины II, десертный сервиз из приданого великой княжны Ольги Николаевны, предметы Банкетного сервиза, исполненного специально для Петергофа, церковная утварь и другие раритеты. Одним из главных живописных экспонатов станет работа "Парусная лодка в море" Ивана Айвазовского.

Выставка продлится до 9 октября.

Летний императорский дворец - дворцово-парковый комплекс на северо-западе Пекина, резиденция китайских императоров династии Цин. Был открыт в 1750 году.

 
 
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Передвижная выставка "Раритеты Дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе" открылась во вторник в Летнем дворце Пекина, сообщает пресс-служба...
 
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