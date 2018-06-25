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На минских светофорах уберут функцию обратного отсчёта
Новости Беларуси. Таймера уже лишились светофоры на перекрестке Немиги и Городского Вала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такие меры ГАИ приняла, прежде всего, для безопасности горожан. Нередко можно видеть, как пешеходы начинают переходить дорогу, когда до включения зеленого света остается всего 2–3 секунды. В центральной части города, с высокой транспортной нагрузкой секундомеры в скором времени также уберут.
Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Таймера уже лишились светофоры на перекрестке Немиги и Городского Вала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие меры ГАИ...
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