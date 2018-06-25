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Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ
Новости Беларуси. 26 июня местная вертикаль, дипкорпус и госорганы Беларуси пополнились новыми руководителями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Президент рассмотрел кадровые вопросы. В теории управления говорится, что сейчас нужно в непрерывном режиме чувствовать все изменения на внутренним и внешнем рынке, мгновенно приспосабливаться в постоянно меняющихся условиях работы. Вот поэтому, хорошо подготовленный специалист, знает гораздо больше своего профиля и смотрит на мир аналитически, а действует стратегически. Неспроста искусство расставить нужных людей в нужных местах считается началом науки управления.
Сегодня для них дебют, причем не только в должности. Даже интервью для многих с приставкой «впервые». Этот кадровый день у Президента получился насыщенным. Но перед тем, как отправить того или иного руководителя в район, область, ведомство – задачи на перспективу. По традиции. Так, только в местной вертикали сразу четыре назначенца.
Новый глава администрации в Центральном районе Минска, назначен заместитель председателя Минского облисполкома. Иван Барташевич отныне возглавлять будет Круглянский район. Иначе говоря, сменит на посту Анатолия Щупленкова – теперь он председатель Белыничского райисполкома. Успехи у этих двух районов есть. Особенно в сельскохозяйственной сфере. За последний год в Белыничах вырос средний удой молока от коровы, разрослось поголовье крупного рогатого скота, сейчас идет строительство свинокомплекса, заметен большой приток инвестиций в район.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары. Я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах – Гомельской, Брестской областей. Но эти дожди немного поправили ситуацию, а у вас там вообще посевы очень хорошие. Надо серьезно готовиться, чтобы их убрать. Потому что кормить будете всю страну.
Перспективным Белыничский район считает и новый руководитель. А потом даже назовет его въездными воротами всей Могилевской области. До этого Анатолий Щупленков за порядком следил в районе Круглянском. Признается: кардинальных различий нет. Оба района агропромышленные. С одной стороны, работу «такая схожесть» упрощает. С другой – прописку несмотря ни на что придется сменить. Так сказать, стать ближе к народу.
Анатолий Щупленков, председатель Белыничского районного исполнительного комитета:
А ведь о развитии аграрной отрасли говорили совсем недавно. В Шкловском районе. Тогда и решили: в сельском хозяйстве должен быть пример, на который все будут ровняться и благодаря этому двигаться дальше. В то же время каждому руководителю нужно понимать: успехов в аграрном вопросе уж точно не будет без грамотной работы с кадрами.
Александр Лукашенко:
Своими планами с журналистами делится охотно и новый зампредседателя Минского облисполкома. Николай Рогащук с экономикой на «ты». Да и как иначе. До этого возглавлял комитет экономики Минского горисполкома. Теперь будет в курсе дел всего столичного региона.
Николай Рогащук, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Особые требования Президента и к новому председателю Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александр Гучок. До этого занимал должность зама. Как-никак наука – сфера для Беларуси приоритетная, ученые, как подчеркнет глава государства, будущее нашей страны. Поэтому и внимание к этой сфере особое. От нового руководителя ждут принципиальности, честности, искренности, а главное недопущения разного рода противоправных действий. Это задача –номер один.
Уже потом Александр Гучок расскажет журналистам: главный принцип его работы – прозрачность и открытость аттестационного процесса, а еще полнота и всесторонняя оценка каждой диссертации. Это уж точно поможет избежать какого-либо рода коррупционных схем, – уверен новый руководитель. И здесь, как в школе, критерии оценки свои: актуальность тем, научная новизна, экономическая значимость и перспективное будущее. Ведь научные исследования сегодня нужно активно внедрять в производство.
Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии:
Обновления есть и в дипкорпусе. Так, развивать двусторонний диалог с Нигерией будет Вячеслав Бриль. Нигерия – крупнейшая, во многих смыслах, страна. Во-первых, крупнейшая экономика на африканском континенте, во-вторых – крупнейшая страна по населению, в-третьих – одна из богатейших по природным ресурсам. Для Беларуси же Нигерия – быстрорастущий и ёмкий рынок сбыта. А еще совсем скоро здесь может появиться сборочное производство наших тракторов. С таким предложением к Александру Лукашенко посол этой страны обратился еще на вручении верительных грамот. Свою заинтересованность проявляют и многие страны Европы и Азии. К примеру, Турция. В 2017 году товарооборот составил 942 миллиона долларов. Как раз этим направлением займется Алексей Швед – новый генеральный консул в Стамбуле.
Также в рабочем порядке согласованы назначения в республиканских госорганах. Ирина Старовойтова – первый заместитель министра образования. Геннадий Трубило стал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, заместителем же министра – Виталий Смирнов. А Игорь Бузовский должность главы администрации Центрального района сменил на должность заместителя министра информации. Кроме того, Владимир Карпяк отныне генеральный директор «Белшины».
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Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ
Новости Беларуси. 26 июня местная вертикаль, дипкорпус и госорганы Беларуси пополнились новыми руководителями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
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