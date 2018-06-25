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Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?
Дмитрий Боярович, СТВ:
Тренировку писали на видео, чтобы потом детально изучать неточности. По словам пилотов, основная сложность – держать равнение в эшелонах. Ведь у каждого судна – своя скорость. От 60 километров в час – у вертолетов со знаменами, до полутысячи – у истребителей.
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Беларуси:
Кстати, помешать авиации может лишь низкая облачность. Ни ветер, ни даже гроза. Так что авиашоу состоится при любой погоде.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Над Минском морем 26 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В небо...
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