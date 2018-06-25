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Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

26.06.2018 19:49 — Разное | СТВ  
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Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Дмитрий Боярович, СТВ:
26 июня дамба у Минского моря на время превратилась в настоящий форпост. Военные отсюда контролировали воздушные судна, которые примут участие в параде в День Независимости.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Воздушный парад под крик чаек. Точность полета оттачивали основные виды белорусской авиатехники. За 7 минут выполнив один прогон. Именно столько времени понадобится всем эшелонам, чтобы пролететь над местом парада. Вылетать машины будут из трех аэропортов. В том числе и с территории России. Ведь с нашей авиацией в параде примет участие и техника Воздушно-космических сил этой страны.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня

Тренировку писали на видео, чтобы потом детально изучать неточности. По словам пилотов, основная сложность – держать равнение в эшелонах. Ведь у каждого судна – своя скорость. От 60 километров в час – у вертолетов со знаменами, до полутысячи – у истребителей.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Беларуси:
Информирует летчика о том, где он находится относительно линии пути, руководитель полета, который находится наверху гостиницы «Планета». У него есть связь с экипажами. В идеале он вообще ничего не должен говорить. Но он может подсказать экипажу уклоняться влево или вправо.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Кстати, помешать авиации может лишь низкая облачность. Ни ветер, ни даже гроза. Так что авиашоу состоится при любой погоде.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Дмитрий Боярович, СТВ:
Здесь же 27 июня военные проведут еще одну репетицию. Ну а над городом генеральные прогоны пройдут 29 и 30 июня.

Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

 
 
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Новости Беларуси. Над Минском морем 26 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В небо...
 
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