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В Таиланде пропала юношеская футбольная команда. Их ищет спецназ

26.06.2018 20:17 — Разное | Партизан  
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Военные из подразделения специального назначения Королевского флота Таиланда приступили к поиску подростковой футбольной команды и их тренера, пропавших в пещере Кхао Луанг на севере страны. Об этом сообщает Bangkok Post.



Пещера находится в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха в провинции Чианграй и является известным туристическим местом. Чтобы попасть внутрь, посетителям нужно пересечь небольшой ручей. Когда вода в нем поднимается, пещеру закрывают для посетителей, так как часть ее ходов оказывается затоплена.

Накануне, 24 июня, перед входом в пещеру нашли 11 велосипедов и один мотоцикл, а также футбольную экипировку, принадлежащую команде из 11 подростков в возрасте 14−16 лет. Свидетели рассказали полиции, что видели, как футболисты и их тренер заходили в пещеру. Полиция полагает, что они оказались заперты внутри пещеры из-за обильного дождя, который привел к подъему воды в пещере, сообщает РБК.

По данным Bangkok Post, пещера Кхао Луанг связана системой коридоров с соседними пещерами, и спасатели полагают, что подростки и их тренер могли укрыться в одном из восходящих коридоров, куда вода не поступает, примерно в 3 км от входа в пещеру.


Военные, которые несут с собой запасы еды, воды и фонари для всех футболистов, будут нырять в пещере, чтобы добраться до незатопленных участков.


 
 
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Военные из подразделения специального назначения Королевского флота Таиланда приступили к поиску подростковой футбольной команды и их тренера, пропавших в...
 
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