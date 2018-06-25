Соблазнился: сотрудник банка в Слуцке похитил более 200 тысяч рублей

Молодой человек изменял в компьютерной системе суммы размеров овердрафта, после чего умышленно удалял информацию. Менее чем за три месяца, с апреля по июнь 2016 года, он похитил более 200 тысяч рублей.





— Деньги были нужны ему для игры на торговой платформе по продвижению курсов валют . Большая часть причиненного ущерба в ходе расследования им возмещена, — рассказала в программе «Причины и следствие» в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Расследование этого уголовного дела завершено, судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества.



