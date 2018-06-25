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Соблазнился: сотрудник банка в Слуцке похитил более 200 тысяч рублей
23-летний парень, воспользовавшись своим служебным положением, похитил у банка огромную сумму денег, сообщает "СБ Беларусь Сегодня".
Молодой человек изменял в компьютерной системе суммы размеров овердрафта, после чего умышленно удалял информацию. Менее чем за три месяца, с апреля по июнь 2016 года, он похитил более 200 тысяч рублей.
— Деньги были нужны ему для игры на торговой платформе по продвижению курсов валют. Большая часть причиненного ущерба в ходе расследования им возмещена, — рассказала в программе «Причины и следствие» в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Расследование этого уголовного дела завершено, судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества.
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23-летний парень, воспользовавшись своим служебным положением, похитил у банка огромную сумму денег, сообщает "СБ Беларусь Сегодня".
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