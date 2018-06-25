Первая безголевая ничья на ЧМ по футболу: Франция-Дания

Отметим, что это первый безголевой матч на турнире. Французы владели преимуществом, но не создали ни одного по-настоящему голевого момента. Датчане же уверенно оборонялись и сохранили устраивающий их счет. Впрочем, даже в случае поражения северяне попали бы в плей-офф. Скорее всего, их соперником будет Хорватия.









Reuters