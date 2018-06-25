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Первая безголевая ничья на ЧМ по футболу: Франция-Дания
Сборные Франции и Дании завершили свою игру со счетом 0:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Отметим, что это первый безголевой матч на турнире. Французы владели преимуществом, но не создали ни одного по-настоящему голевого момента. Датчане же уверенно оборонялись и сохранили устраивающий их счет. Впрочем, даже в случае поражения северяне попали бы в плей-офф. Скорее всего, их соперником будет Хорватия.
Reuters
Французы же вероятно встретятся с кем-то из тройки Аргентина, Исландия, Нигерия,
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Сборные Франции и Дании завершили свою игру со счетом 0:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
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