Яркий отдых: базы отдыха под Минском

Чтобы выходные стали насыщенными, необязательно отправляться в другой город или страну. Есть отличные загородные клубы, гостиничные комплексы и базы отдыха под Минском, где удастся прекрасно провести время в кругу семьи или друзей. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.

Загородный клуб «Фестивальный»





Клуб располагается в 30 км от Минска в окружении прекрасного соснового леса. На большой территории в 6 га представлены развлечения на любой вкус: полоса препятствий и веревочный городок, тир для стрелков, грязевая трасса, спортплощадки, где можно поиграть в мини-футбол, пляжный волейбол. Для тех, кому нравится мозговой штурм, предлагаем посетить квеструм. Если активные развлечения вам не по нраву, то можно разместиться в кемпинг-зоне. А ребятня найдет себе развлечение на детской площадке.

На территории клуба разные варианты размещения. Можно остановиться в гостинице, которая готова принять около 100 человек и разместить их в 24 номерах. 6 гостей могут остановиться в «Альпийском» коттедже, где есть терраса и мангал. Еще 1 домик на 9 гостей с баней, мангалом и джакузи.

Питание не включено в стоимость. Чтобы покушать, можно посетить ресторан «Вокруг света» или готовить самому (есть небольшая кухня с плитой, микроволновкой, холодильником).

Гостинично-ресторанный комплекс «Сябры»



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Располагается в 10 км от Минска. На территории «Сябров» 6 мини-коттеджей по 2 этажа, 2 домика люкс-класса. Домики обустроены камином, кондиционером, бытовой техникой, джакузи, ванной, спальной комнатой.

Чтобы вкусно и сытно покушать, посетите ресторан, где готовят блюда кавказской, белорусской и европейской кухни. Заказать еду можно прямо в номер.

Рядом с базой есть уютное озеро, где рыбаки смогут хорошо провести время. На берегу расположены уютные беседки до 8, 15 и 20 человек. Аренда беседок не входит в стоимость проживания, а вот мангал, угли, решетки и шампура входят в цену аренды беседок.

Любите активный отдых? Тогда «Сябры» предлагают сразиться с друзьями в футбол или большой теннис, ведь территория оборудована футбольным полем и теннисными кортами.

После насыщенного дня можно посетить баню, а дамам придется по нраву зона СПА.

База «Олимпиец»





Расположение этой спортивно-оздоровительной базы под Минском – поселок Семково, в 15 км от столицы. Разместиться можно в просторных домиках с удобными кроватями, ванными комнатами, душевой кабиной. Есть необходимая техника для приготовления еды, обеденная зона. Также работает ресторан. Рядом с комплексом расположена парковка.

На территории предлагается аренда велосипедов, дартс, настольный теннис, бильярд, детская площадка – скучать не придется никому!

Пикник-отель «Экспедиция»





«Экспедиция» расположена в 60 км от Минска на Плещеницком водохранилище, где живописная природа, голубые озера, сосны зачаруют каждого отдыхающего. На территории несколько домиков разной ценовой категории. Есть коттеджи для компаний из 4, 6, 10 человек, а есть и уютные домики для 2-х. В доме обустроена спальня (либо предоставлены коврики и спальные мешки), гостиная (которая может трансформироваться в еще одну спальню), санузел (не во всех домиках), заботливо оставлены гигиенические принадлежности. У домиков оборудованы барбекю-зоны.

На территории футбольное поле, волейбольная площадка, столы для настольного тенниса, дартс и фрисби. Можно отправиться в сплав по реке на каноэ или лодке или спокойно отдохнуть, вращая педали катамарана. Хотите ярких эмоций? Тогда прокатитесь на квадроцикле или аквабайке или проверьте свою ловкость в веревочном городке.

База отдыха «Ратомка»



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Комплекс находится в 10 минутах от Минска (4 км езды). Расположение на Минском море делает базу особенно привлекательной для гостей. Гостиница комплекса состоит из 30 двухместных номеров, каждый из них обустроен мебелью, холодильником, ванной комнатой с душевой кабиной. Можно разместиться в одном из трех коттеджей, которые принимают 8, 10 и 12 человек. Рядом с каждым домиком есть зона барбекю.

На территории базы есть конференц-зал, бильярдный стол, финская сауна. Работает ресторан, где подают блюда белорусской, европейской кухни. Функционирует кафе-шашлычная «Гульба».

Можно отправиться на водную прогулку на теплоходе или моторных лодках или сыграть в футбол или волейбол.

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