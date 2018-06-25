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Полицейские разбили окно машины, чтобы спасти запертых в ней лабрадоров в 30-градусную жару в Великобритании
Драматичные снимки показывают момент, когда два полицейских разбили окно в автомобиле, чтобы освободить двух собак, которым уже нечем было дышать.
Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными в настоящее время ищет виновного, чтобы привлечь к ответственности владельца этих двух лабрадоров, которые были брошены запертыми в автомобиле на автостоянке рядом с больницей в Йорке на полчаса. При этом температура на улице была +30°C, а в машине – около +50°C.
Полиция пока никого не арестовала из-за инцидента, расследование в настоящее время проводит зоозащитная организация.
Два офицера, которые работали на месте происшествия, рассказали, что они ощущали жар, идущий из машины, ещё не забравшись внутрь. А когда побывали внутри авто, то еле могли дышать, хотя они пробыли там всего 30 секунд.
Полицейские рассказали, что единственное, что им оставалось – это разбить окно машины, чтобы добраться до умиравших животных.
Собак отвезли к ветеринару для лечения теплового удара, затем отдали на попечение общества защиты животных.
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Полицейские разбили окно машины, чтобы спасти запертых в ней лабрадоров в 30-градусную жару в Великобритании
Драматичные снимки показывают момент, когда два полицейских разбили окно в автомобиле, чтобы освободить двух собак, которым уже нечем было дышать.
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