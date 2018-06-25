В связи с превышением норм кишечной палочки в 11-м городке запрещено купание детей





Слуцким зональным центром гигиены и эпидемиологии принято решение об ограничении купания детей в реке Случь в в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке.

В ходе мониторинга санитарного состояния и содержания зон рекреации Слуцкого района, проводимого с отбором проб, обнаружено несоответствие исследованных образцов воды реки Случь требованиям Санитарных норм и допустимым значениям показателей безопасности воды поверхностных водных объектов, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 г. №122 по микробиологическому показателю.

Главным государственным санитарным врачом Слуцкого района вынесено предписание об ограничении купания детей в реке Случь со среды, 27 июня. Купание взрослых и занятия всеми видами водного спорта не ограничиваются.

Купание детей и взрослых в зоне отдыха водохранилища Рудня не ограничивается.



Отделение коммунальной гигиены отдела гигиены

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»