Аргентина цепляется за последний шанс выйти в плей-офф. Онлайн матча

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Сборная Аргентины после тяжелого старта чемпионата мира постарается воспользоваться последним шансом попасть в плей-офф мундиаля.

Южноамериканцы сыграли вничью с Исландией (1:1) и уступили Хорватии (0:3). Теперь им нужно побеждать Нигерию, которая после проигрыша хорватам (0:2) уверенно разобралась с Исландией (2:0).



Фото: Reuters

Впрочем, даже победа не гарантирует Аргентине выход в 1/8 финала. Пока что их разница мячей хуже, чем у исландцев (1:4 против 1:3), и если исландцы обыграют немотивированных хорватов, то аргентинцам нужно побеждать Нигерию крупнее.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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