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Аргентина цепляется за последний шанс выйти в плей-офф. Онлайн матча
Сборная Аргентины после тяжелого старта чемпионата мира постарается воспользоваться последним шансом попасть в плей-офф мундиаля.
Южноамериканцы сыграли вничью с Исландией (1:1) и уступили Хорватии (0:3). Теперь им нужно побеждать Нигерию, которая после проигрыша хорватам (0:2) уверенно разобралась с Исландией (2:0).
Впрочем, даже победа не гарантирует Аргентине выход в 1/8 финала. Пока что их разница мячей хуже, чем у исландцев (1:4 против 1:3), и если исландцы обыграют немотивированных хорватов, то аргентинцам нужно побеждать Нигерию крупнее.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Сборная Аргентины после тяжелого старта чемпионата мира постарается воспользоваться последним шансом попасть в плей-офф мундиаля.
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