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Четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья построят в Беларуси

26.06.2018 21:00 — Разное | ОНТ  
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В Беларуси в следующем году обещают построить четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья. Стратегию развития отрасли обсудили сегодня на президиуме Совмина.

В соответствии с ней, в 2020-м – построят уже пять миллионов «квадратов», а дальше только больше. При этом, господдержка должна составлять четверть от планируемого строительства. Достичь столь амбициозных задач помогут четыре ключевые цели: повышение инвестиционной привлекательности строительства и эффективности предприятий, их конкурентоспособность и совершенствование системы управления отраслью.

Анатолий Чёрный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь: «Мы сможем это делать за счёт того, что сегодня нормально заработал указ № 240, который позволяет кредитовать нуждающихся, заканчивается работа над указом по жилищно-строительным сбережениям, и Минэкономики завершает работу по ипотеке. Поэтому вот эти рычаги позволят увеличить число граждан, имеющих доступ к строительству жилья. Для нуждающихся стоимость «квадрата» будем держать в рамках среднемесячной заработной платы».

Но этого невозможно будет достичь без модернизации производства и снижения затрат. А использование цифровых технологий поможет конкурировать на внешних рынках. Также предстоит выработать чёткие показатели эффективности строительства. Условия на рынках меняются достаточно быстро, и также быстро придётся на них реагировать.

 
 
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В Беларуси в следующем году обещают построить четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья. Стратегию развития отрасли обсудили сегодня на президиуме...
 
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