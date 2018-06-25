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Беларусь  и Чечня развивают отношения во всех сферах

26.06.2018 21:00 — Разное | ОНТ  
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Рамзан Кадыров показал гостям из Беларуси возможности университета в Гудермесе, в котором обучают российских спецназовцев. Но прежде – глава Чечни поделился впечатлениями от пребывания в Беларуси в сентябре прошлого года.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «До сих пор под впечатлением, спасибо Президенту Александру Лукашенко, что так тепло принял нас, спасибо вам за тёплый прием, за гостеприимство, спасибо, что вы нашли время и приехали к нам в Республику – это для нас очень важно, я очень рад, что вы приехали. Я уверен, что мы укрепим наши братские отношения. Мы до сих пор обсуждаем поездку, как нас принял Президент, тепло».
Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по Национальной безопасности: «Спасибо большое, Рамзан Ахматович, за приглашение, за радушный приём нашей небольшой делегации на вашей прекрасной земле. Прежде всего, передаю Вам привет от нашего Президента. Он сказал: "Передай большой привет моему большому другу, в любой момент мы ждём его в гостях, и сами с удовольствием приедем в последующем в гости". Он вас очень высоко ценит: и как человека, и как руководителя».

Новостью о визите белорусской делегации во главе с помощником Президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко Кадыров поделился в социальных сетях. В публикации глава Чечни отметил, что отношения партнёры – Минск и Грозный – развивают во всех сферах. В Гудермесе Виктор Лукашенко посетил университет, в котором, как утверждает Кадыров, созданы лучшие в мире условия для подготовки подразделений специального назначения. Гостям рассказали об особенностях обучения, показали боевые навыки спецназа и десанта. Виктор Лукашенко отметил, что возможности университета могут быть использованы при повышении квалификации белорусских сотрудников спецназа.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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​Рамзан Кадыров показал гостям из Беларуси возможности университета в Гудермесе, в котором обучают российских спецназовцев. Но прежде – глава Чечни поделился...
 
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