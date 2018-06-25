У Насти есть шанс выжить





С просьбой о помощи к нам обратились жители Витебска Татьяна и Александр Питерские. Их единственной 10-летней дочери Насте нужны деньги для лечения.



В марте 2013 года девочке был поставлен диагноз – нейробластома надпочечника 4 стадии. Настя прошла шесть блоков химиотерапии, перенесла 10-часовую операцию. Удалить всю опухоль не удалось, осталось 30%. Она стойко выдержала трансплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Лечение было долгим и тяжелым. Надежд на выздоровление врачи не давали. Но в апреле 2014 года случилось настоящее чудо – наступила ремиссия, болезнь отступила! Настюша пошла в первый класс.



Только два года родители радовались победе. В декабре 2015 года болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз поразив не мягкие ткани, а кости. И опять началась борьба за жизнь. Настя прошла антирецидивное лечение в Беларуси. Оно состояло из четырех блоков высокодозной химиотерапии, MIBG-терапии (ее делали в Москве) и трансплантации стволовой клетки. Болезнь не отступала. Родителям предложили продолжить антирецидивное лечение с помощью иммунотерапии антителами в Барселоне (Испания). Семья Питерских оплатила полный курс лечения. Деньги на него собирали больше года.



Приложенные усилия врачей принесли хорошие результаты: болезнь начала отступать. Из 19 очагов в костях осталось только два, представляющих опасность. С помощью точечной радиотерапии их не удалось устранить. Настюшу начали лечить антителами. Все показатели указывают, что в этом есть смысл и у нее есть шанс победить в борьбе за жизнь!



Сейчас возникла другая проблема. Родители оплатили только пять блоков антител. Каждый такой блок стоит около 21 500 евро (цена будет, возможно, выше, так как необходимы дополнительные обследования, которые будут добавляться по ходу лечения), и это без учета перелета, проживания и питания. А всего лечение будет длиться два года. Раз в два месяца в течение двух недель надо находиться в клинике. Эти суммы неподъемные для семьи Питерских, и она будет рада любой помощи неравнодушных людей.



РЕКВИЗИТЫ



Благотворительные счета открыты в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» – г. Витебск, ул. Ленина, 10б, УНП 300229956, МФО АКВВВУ21200, филиал 200/140.



ДОЛЛАРЫ США. Транзитный счет: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY08 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140.



БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ. Транзитный счет: BY64 АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000 на номер счета: BY41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140.



ЕВРО. Транзитный счет: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY47 АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140.



РОССИЙСКИЕ РУБЛИ. Транзитный счет: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140.



Дополнительную информацию можно получить по тел. (+37529) 715-00-16 (Александр, отец Насти). Также можно пополнить счет МТС.