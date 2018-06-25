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​В Столинском районе через Ольманские болота строят дорогу

26.06.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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Оперативной реакции ожидают экологи, которые выступили в защиту уникального заказника. В Столинском районе по болотам буквально прошлись катком – строят дорогу для местного лесхоза.

Причины убедительные уверяют лесники – по дороге нужно возить древесину. Но, по словам экологов,под угрозой окажутся редкие птицы, растения, а вместе с ними – и судьба всех Ольманских болот – самых больших в Центральной Европе.

Под колёсами десятитонных МАЗов ( позади уже больше 15 километров) «живое» болото. От веса заметно колышется земля. Насыпать топи – дело нелёгкое, а потому техника работает каждый день. От таких пейзажей – у экологов, тоже земля уходит из под ног.

Николай Чербес, биолог: «Я вижу, что мы не будем иметь ни дороги, ни болота. Эта дорога несколько лет проживёт, это будет хорошо, потому что её или размоет или она уйдёт».

Ольманские болота – крупнейшие в Европе – сохранились в естественном состоянии. Они работают как губка, впитывают лишнюю воду и отдают влагу в сухую погоду. Сколько точно туристов побывало в заказнике, чтобы просто увидеть это разнообразие – подсчитать нереально. Полюбоваться на Ольманские пейзажи едут со всего мира.

Анатолий Нефидович, специалист по экологическому туризму: «Учора была група з Магилёва, вiцебскiя, сёння украiнскiя госцi. Яны прыехалi паглядзець менавiта Палессе».
Ирина Никитина, корреспондент: «Ольманские болота – это почти 10 тысяч гектаров. Местные не зря прозвали территорию Великим безлюдьем. Зато для природных обитателей – это настоящий рай. Здесь можно встретить 40 видов птиц-краснокнижников, а растений насчитывается более 600. Весь секрет, объясняют учёные, в исключительной экосистеме, вмешаться в которую – то же самое, что разрушить».

Проект заказчику – Полесскому лесхозу – согласовали все инстанции. Новую дорогу ведут напрямую, уверяя, что так дешевле. И приводят свои аргументы – на болотных островах растёт добротный лес. Заготовленную древесину нужно довезти, и не лесными тропами. В 2015 году и так потеряли 800 гектаров, когда на торфяниках разгорелся пожар.

Василий Петровец, главный лесничий Полесского лесхоза: «Мы получаем доступ к лесосырью. Возможно, будем больше выбирать, как повреждённый пожарами, короедом. Как и то, чем мы занимались всю жизнь, охрана, защита и воспроизводство лесов».

Дороги, конечно, нужны, в том числе и тем, кто живет на Ольманах. Ведь в самой глубине болот – на глазах спеет черника, клюква, грибы – настоящее полесское золото.

Мария Шаблова, житель деревни Озеряны: «Действительно это наше богатство, мы живём этим лесом – все полешуки».

И разумное решение есть, уверяют экологи. Вместо асфальта по болоту – просто подсыпать местную лесную дорогу, которая существует здесь уже больше 50 лет. Совсем недалеко от нового, выбранного маршрута.

Уже сейчас защитники природы обратились в прокуратуру, чтобы строительство дороги остановить. Параллельно готовят документы, чтобы внести Ольманские болота в список Всемирного наследия. В свою очередь лесхоз бетонные дорожные планы сворачивать не намерен, и считает, что дорога в Ольманах нужна. Кто прав? Экологи говорят, природа ответит совсем скоро.

 
 
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Оперативной реакции ожидают экологи, которые выступили в защиту уникального заказника. В Столинском районе по болотам буквально прошлись катком – строят дорогу...
 
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