Завершился благотворительный марафон #velcombegom

От Китая до Бразилии: по всему миру неравнодушные люди пробежали более 54 тысяч километров в помощь «солнечным» детям.

В этом году марафон проходил под знаком Солнца. Потому все километры организаторы переводили в килоджоули. «Батарейку добра» заряжали всем миром. «Чистой солнечной энергии» накопили 15 миллионов единиц. В расчёте на рубли, получилось ровно 50 тысяч. Деньги перечислили на счёт детского дома-интерната для детей с синдромом Дауна.

Впервые #velcombegom объединил более 20 стран. На забег вышли любители спорта из Бразилии, Великобритании, Словакии, Швейцарии и Италии. Бежали в помощь детям в Омане и США, Кыргызстане и на Кубе. А самую длинную дистанцию покорил житель Новополоцка Андрей Березовский – он принёс «солнечным детям» почти 44 километра. В столице, на обновлённом стадионе «Динамо», прошёл самый массовый забег. Более тысячи минчан, не жалея ног, жгли калории и наматывали килоджоули.

Акцию #velcombegom мобильный оператор проводит уже в четвёртый раз. Очередной забег не за горами. В конце лета организаторы обещают провести новый «марафон добра».

Андрей Жданович, директор детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития: «Огромная признательность, всем тем, кто бежал все эти дни, кто был рядом с нами, кто выразил свою заботу нашим детям. Они ежедневно видели, как много людей бегут, чтобы помочь им. И всё это время улыбки наших детей, их энергия, я надеюсь, тоже передавалась тем, кто был на беговой дорожке».