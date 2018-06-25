Выставочный проект «Сценография Мстислава Добужинского» открылся в музее Янки Купалы

Театральные эскизы одного из самых видных «мирискусников» сегодня впервые представили в Минске. Выставочный проект «Сценография Мстислава Добужинского» – международный. Открыли в музее Янки Купалы. 40 артефактов – из особо ценного собрания Литвы (охраняется ЮНЕСКО). Восемь раритетов – из белорусских коллекций. Частных.

Вернисаж начинается... с афиши. Сегодня музейная, как театральная. Эталон её прописан тем, о ком известен парафраз: «Все мы вышли из Добужинского». До этой фамилии термин «сценография» в объявлениях не значился. Эскизы декораций и костюмов стоят... Можно «одеть» ни одну «Пиковую даму» – отшутились хозяева-гости.

Регина Лопиене, директор Музея театра, музыки и кино Литвы: «Мстислав Добужинский в 1939 году уезжал в Лондон, чтобы встретиться с Михаилом Чеховым, и там поставить спектакль «Одержимые». Уехал не зная, что уже навсегда покидает Каунас. В общем, все эти работы остались. Ещё кто-то купил, тоже подарил нашему музею».

На зависть даже Русского музея – сорок росчерков учителя Шагала. Судьбу витебского, рождённого день в день с Купалой, цитата – «Решили школа Добужинского». Сценография к опере «Радзивилл Перун» – редко «за» Вильнюс, бумаге нужен отдых.

Александр МАТЯС, корреспондент: «Несомненно «мэтр символизма» слышал и ритм, и рифму современника. Добужинский в 1926 году, будучи в Каунасе, оформил монументальную «Гісторыю беларускай “крыўскай” кнігі». До того одними тропами ходил с Купалой – в Вильно, Петербурге. А сошлись две души лишь сегодня в Минске».

В литовском комплекте сразу не было эскизов к «Гамлету». Всё изменил этот рисунок. Занавес (фрагмент), визитка художника, портрет жены – частное. Вообще, «экспонируется впервые» – к артефактам из двух приватных коллекций. Отечественных.

Александр РАДАЕВ, искусствовед, коллекционер: «Это один из первых альбомов Добужинского. Именно на стыке той его жизни, когда он ещё будучи в России, но уже собирался заграницу, учиться в Мюнхен. На самом обороте, очень интересная монограмма, которая, наверное, нигде ещё не встречалась. Она такая ардековская, абсолютно, а не завитушка».

Век назад сценограф, которому верил Станиславский, оказался в Витебске. Стал первым директором народного художественного училища (того самого – всемирно известного). Оформлял подмостки городского театра. Символично – в столице Литвы эти эскизы хранят рядом со зданием, где 105 лет назад сыграли премьеру купаловской «Паўлінкі». Афиши были ещё другими.