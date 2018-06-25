Тренер сборной Австралии объявил об уходе после непопадания в плей-офф на чемпионате мира

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк подвел итоги выступления команды на групповом этапе чемпионата мира после заключительного матча с Перу и заявил, что покинет свой пост.



Фото: Reuters

— Мы сыграли неплохо с французами, датчанами и перуанцами. Эта команда стала играть намного лучше с того дня, как я пришёл. Только на чемпионате мира стало видно, что нашей команде очень трудно забивать голы. Во всех трех играх мы не забили, сколько хотели. Очень жалко. Если посмотреть на статистику, мы владели мячом, и у нас были моменты.

Мне показалось, первый мяч перуанцами был забит из офсайда. В эпизоде со вторым нам не повезло. Вообще, везения нам во всех трех матчах не хватало. Франция и Дания — команды, которым на групповом этапе больше повезло, чем Перу и Австралии.

Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен, — передает слова ван Марвейка корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.