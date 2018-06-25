Александр Лукашенко назвал главные требования к новым управленцам

Пощады за коррупцию никому не будет. Об этом сегодня заявил наш Президент, принимая кадровые решения. Новые руководители у республиканских и местных органов власти и одного из важнейших предприятий страны. Назначения коснулись и дипломатических миссий. Александр Лукашенко назвал главные требования к управленцам – это принципиальность и честность, а так же напомнил, чем заканчивается злоупотребление властью.

Красноречивые кадры, на которых высокопоставленные чиновники опускают глаза под шорох изъятых у них с поличным купюр для белорусских тележурналистов в последнее времястали привычным делом. Силовики регулярно находят взяточников и казнокрадов буквально во всех министерствах и ведомствах. И Администрация Президента – не исключение. Приближённость кглаве государства некоторые управленцы ошибочно принимают за вседозволенность и гарантию безнаказанности, но неприкасаемых в Беларуси нет. Всё с точностью наоборот - чем выше ты поднимаешься, тем больше ответственность. Поэтому, переступив порог президентского кабинета, кандидаты на значимые должности по умолчанию переходят рубикон, за которым в любом случае становятся примером. А вот хорошим, или плохим зависит от них. Не случайно Александр Лукашенко обратил особое вниманиенового председателя Высшей аттестационной комиссии на особую историю его организации.

Вся научно-исследовательская работа должна действительно соответствовать термину ноу-хау – только новое, только инновационное и обязательно нужное белорусской экономике. Сделали – применили – заработали. Псевдоучёным новый глава ВАКобъявил настоящую войну – невзирая на звания и сроки давности.

Проблемы научной сферы во многом касаются и образования. Знания должны быть актуальными и востребованными на рынке труда. Теперь эта одна из главных задач для Ирины Старовойтовой -первого заместителя министра образования. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило теперь стал первым замом, а на его прежнюю должность пришёл Виталий Смирнов.Новый заместитель теперь и у министра информации – Игорь Бузовский, он оставил кресло главы администрации Центрального района Минска Дмитрию Петруше. Помощник Президента по Минской области Владимир Карпяк возглавил «Белшину». Одна из основных проблем бобруйского предприятия – дебиторская задолженность. Только российские покупателидолжны порядка четырёх миллионов долларов за поставленный, но пока неоплаченный товар. Набирать промышленные обороты предстоит и новому Заместителю губернатора Минской области – Николай Рогащук ранее возглавлял столичный комитет экономики, и не понаслышке знает точки роста ВВП.

Схожие задачи и руководителей на местах.Анатолий Щупленковоставил кабинет председателя Круглянского райисполкома своему заму Ивану Барташевичу, а сам возглавил соседний Белыничский район. Если судить управленца по прежней работе, то она весомая и наглядная. Буквально пару лет назад Круглому был присвоен статус города. И он ему соответствует и экономически и визуально. Современная европейская инфраструктура – торговые центры, гостиницы, рестораны, спортивные, развлекательные объекты, просторные агроусадьбы, куда приезжает немало зарубежных туристов.Кстати, школы здесь оснащены самым передовым оборудованием – недавно даже открылся класс по робототехнике. Треть бюджета района даёт местная строительная организация. В новой вотчине Анатолия Щупленкова ставка делается на аграрно-промышленный сектор.

Белыничский район – это по сути въездные ворота Могилёвской области со стороны столицы, поэтому и внимание к региону особое.

На прошлой неделе, во время посещения Президентом холдинга «Купаловское» в Шкловском районе шла речь о завершении модернизации сельскогохозяйства страныи выходу уже на новый исторический уровень. Готовиться к этому реформированию местным руководителям нужно уже сегодня.

Назначения коснулись и дипломатической сферы. Вячеслав Бриль отправиться Чрезвычайным и Полномочным послом в Нигерию. Так же он будет по совместительству представлять нашу страну в Гане и Камеруне. Алексей Швед стал генеральным консулом Беларуси в Столице Турции. Основные требования к дипломатам те же, что и к остальным чиновникам - как бы далеко не находились дипмиссии они считаются территорией Беларуси, со всеми законами и традициями.