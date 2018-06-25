Время молодых: профсоюзные активисты в Минске обсуждают «зеленую» экономику

В Минске открылся Международный молодежный образовательный форум «ТЕМП-2018». В столицу Беларуси съехались около 200 профсоюзных активистов из 16 стран, в том числе России, Грузии, Молдовы, Египта, Ирана, Латвии и др.

Главная тема дискуссий – развитие «зеленой» экономики. К Дому профсоюзов участники подъехали на электробусах. В дни форума здесь пройдут десятки тренингов, круглых столов и мастер-классов. Ребята встретятся с известными политиками и деятелями культуры страны.

«Необходимо привлекать молодежь к трудоустройству на предприятия именно на рабочие профессии», – заявил участник из России Александр Жарнаков.

Форум будет работать до 30 июня. За это время участники посетят ведущие белорусские предприятия: молочный завод, улиточную ферму и льнокомбинат.