|
Время молодых: профсоюзные активисты в Минске обсуждают «зеленую» экономику
26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открылся Международный молодежный образовательный форум «ТЕМП-2018». В столицу Беларуси съехались около 200 профсоюзных
Главная тема дискуссий – развитие «зеленой» экономики. К Дому профсоюзов участники подъехали на электробусах. В дни форума здесь пройдут десятки тренингов, круглых столов и мастер-классов. Ребята встретятся с известными политиками и деятелями культуры страны.
«Необходимо привлекать молодежь к трудоустройству на предприятия именно на рабочие профессии», – заявил участник из России Александр Жарнаков.
Форум будет работать до 30 июня. За это время участники посетят ведущие белорусские предприятия: молочный завод, улиточную ферму и льнокомбинат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске открылся Международный молодежный образовательный форум «ТЕМП-2018».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)