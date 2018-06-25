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Что было: На что надеется Черчесов на ЧМ-2018/10 новых прав для покупателя

26.06.2018 21:12 — Разное | СТВ  
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На сюрприз надежды мало

Проиграв Уругваю 0:3, сборная России осталась-таки в плей-офф и выйдет 1 июля против грандов футбола – сборной Испании. Соперник серьезный – трижды чемпион Европы, чемпион мира и Олимпийских игр. Многие знатоки Россию уже похоронили: «Шансов – ноль», «У команды в этом турнире нет перспектив», «Две первые победы – не показатель»… Вместе с тем некоторые патриотически настроенные обозреватели, напротив, торопятся успокоить. И  не столько Черчесова и К, сколько все народы великой России: мол, главную свою задачу наша команда выполнила – вошла в плей-офф чемпионата. Это же большое достижение российского футбола, чего еще хотеть!

Однако, так или иначе, предсказывать «кончину» рано. Здесь даже кот-провидец Ахилл нам не помощник, потому что нынешний чемпионат – это какое-то собрание сюрпризов. Сильные команды сдаются перед слабыми, а звездные парни не забивают пенальти (правда, с кем не бывает!) и даже порой совсем не похожи на гениев. Почему бы всякому «вдруг» не случиться и в игре с испанцами?! Давайте дождемся и увидим.

А пока очень забавно окунуться в соцсети и понаблюдать за тем, как меняется настроение и отношение россиян к команде после произошедшего с ней фиаско в Самаре. Есть, конечно же, категория сочувствующих: «Они тоже люди и старались, как могли. Поддержите нашу сборную!», «Хочется просто верить в то, что ребята соберутся и покажут еще настоящий футбол». Есть другая часть болельщиков, для которых если после первых двух побед над Саудовской Аравией и Египтом игроки сборной были сплошь «красавцами», то сегодня они стали «козлами кривоногими». Некоторые обвинили игроков в продажности: «Вот и всё! Окончен бал, погасли свечи. Но миллионы долларов им заплатили…» Наконец, третья группа, как это чаще всего и  бывает, ищет виноватых везде, но не в своем доме. Для таких людей все достаточно просто – были плохие судьи: «А судьи – слепые (следует ненормативная лексика – прим.авт.), хочется за такое судейство дать им в табло».

Когда русские люди в едином порыве хором скандируют «Рос-си-я! Рос-си-я!», надо понимать, что у них в этот момент все замечательно, а будет еще лучше. Если вдруг единство куда-то пропало, значит, что-то пошло не так.

Сдаешь товар – верни и упаковку!

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» глава государства подписал две недели назад. А сегодня МАРТ прокомментировал эти изменения, сообщает БЕЛТА. Что там нового?

1. До потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;

2. Субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе интернет, обязаны будут указывать цену продукта шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании.

3. В законе учтено предложение о доведении информации «на белорусском и (или) русском языках» вместо закрепленной сегодня альтернативы – «на белорусском или русском языке».

4. Закрепляется право потребителя на проведение расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен (тарифов) в зависимости от формы оплаты.

5. Введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег.

6. Предусматривается право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

7. Предусматривается установление правительством порядка реализации товаров (работ, услуг) по подарочным сертификатам. Разработка такого правового акта будет завершена к сроку вступления в силу закона.

8. Устанавливается иной порядок заявления требований в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров в странах-участницах ЕАЭС. По истечении 30 дней после покупки потребитель вправе заявить требование о замене или возврате такого товара только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка, при нарушении субъектом сроков безвозмездного ремонта.

9. Предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней.

10. Вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять проверку качества доставленного им поставщиками товара в трехдневный срок Предусматривается также право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.

11. Предусматривается обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

Остается напомнить, что закон вступит в силу с 23 декабря 2018 года.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Чип в пальце шведа: кошелек, ключ от квартиры, пропуск в офис

2. Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
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