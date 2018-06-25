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Что было: На что надеется Черчесов на ЧМ-2018/10 новых прав для покупателя
На сюрприз надежды мало
Проиграв Уругваю 0:3, сборная России осталась-таки в плей-офф и
Однако, так или иначе, предсказывать «кончину» рано. Здесь даже кот-провидец Ахилл нам не помощник, потому что нынешний чемпионат – это какое-то
А пока очень забавно окунуться в соцсети и понаблюдать за тем, как меняется настроение и отношение россиян к команде после произошедшего с ней фиаско в Самаре. Есть, конечно же, категория сочувствующих: «Они тоже люди и старались, как могли. Поддержите нашу сборную!», «Хочется просто верить в то, что ребята соберутся и покажут еще настоящий футбол». Есть другая часть болельщиков, для которых если после первых двух побед над
Когда русские люди в едином порыве хором
Сдаешь товар – верни и упаковку!
Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» глава государства подписал две недели назад. А сегодня МАРТ прокомментировал эти изменения,
1. До потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;
2. Субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе интернет, обязаны будут указывать цену продукта шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании.
3. В законе учтено предложение о доведении информации «на белорусском и (или) русском языках» вместо закрепленной сегодня альтернативы – «на белорусском или русском языке».
4. Закрепляется право потребителя на проведение расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен (тарифов) в зависимости от формы оплаты.
5. Введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег.
6. Предусматривается право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
7. Предусматривается установление правительством порядка реализации товаров (работ, услуг) по подарочным сертификатам. Разработка такого правового акта будет завершена к сроку вступления в силу закона.
8. Устанавливается иной порядок заявления требований в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров в странах-участницах ЕАЭС. По истечении 30 дней после покупки потребитель вправе заявить требование о замене или возврате такого товара только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка, при нарушении субъектом сроков безвозмездного ремонта.
9. Предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней.
10. Вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять проверку качества доставленного им поставщиками товара в трехдневный срок Предусматривается также право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.
11. Предусматривается обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.
Остается напомнить, что закон вступит в силу с 23 декабря 2018 года.
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В.Д.
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На сюрприз надежды мало
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