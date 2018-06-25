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ЧМ-2018. Известны первые пары 1/8 финала
Новости мира. Если в группе А все было ясно после второго тура, то в квартете В ситуация была запутана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На грани краха неожиданно оказались испанцы. Подопечные Фернандо Йерро целый матч были в роли догоняющих, в поединке с Марокко. Бутаиб вывел африканцев вперед. Через 5 минут Иско уровнял положение дел на поле. В концовке встречи команды также обменялись уколами. Эн-Несери забил второй мяч марокканцев, но в компенсированное время спас европейцев от конфуза Яго Аспас. 2:2 и сборная Испании с пятью балами умудрилась занять первое место в группе.
Вторая строчка осталась за португальцами, которые тоже были на «волоске» от поражения в матче против Ирана. Рикарду Куарэжма вывел действующих чемпионов Европы вперед. Азиаты отыгрались в самой концовке. Но на большее у них не хватило времени.
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Новости мира. Если в группе А все было ясно после второго тура, то в квартете В ситуация была запутана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На грани краха неожиданно...
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