ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

26.06.2018 20:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 74 дерева – по одному за каждый мирный год – стали частью красивого и в то же время назидательного места в Чаусах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

В честь очередной годовщины освобождения от фашистских захватчиков там высажена Памятная аллея. В июне 44-го в ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» Чаусский район был освобожден одним из первых. Поэтому каждый год это событие отмечают с особой теплотой. На этот раз прошла акция «Мы вместе», организованная белорусскими профсоюзами. Она уже четвёртый год колесит по Беларуси.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

За 414 лет этот небольшой райцентр на востоке Беларуси видел многое. В истории Чаус хватает и славных страниц, и трагических. Самое трудное испытание на его долю выпало в Великую Отечественную войну. Три года оккупации, тысячи жертв, 22 сожженные деревни. И, конечно, долгожданное освобождение.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Юрий Прокопенко, СТВ:
Река Проня. С осени 1943-го по лето 1944-го – это по сути линия фронта, которую советские воины безуспешно пытались прорвать 9 месяцев. В нескольких километрах отсюда Чаусы. На том берегу вермахт, на этом – наши. Форсировать реку удалось в первый день крупномасштабной наступательной операции «Багратион», и вскоре с ожесточенными боями части Красной армии вместе с партизанами вошли в город.Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Уже вечером того же дня Москва салютовала войскам прорвавшим оборону вермахта и освободившим белорусский райцентр – 20 залпов из 224-ех орудий. А сегодня в честь тех событий в городе высадили памятную аллею – 74 липы, по одному дереву за каждый мирный год.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Александра Шеляхина, житель Чаус:
Сейчас мы с ребятами с другими пионерами сажали деревья, и это будет еще одним напоминанием для жителей нашего города о том подвиге, который совершили наши прадеды.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Никита Тапорчиков, житель Чаус:
Я живу в том доме. Когда буду ходить в школу по этой аллее, буду вспоминать, что и я тоже садил эти деревья.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Олимпийская чемпионка Пхенчхана, известная биатлонистка Динара Алимбекова тоже здесь. Ей доверили полив саженцев. Последние годы она редко бывает в Чаусах – все время на сборах и соревнованиях, но о своей малой родине не забывает никогда.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Динара Алимбекова, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по биатлону:
Я возвращаюсь сюда и здесь мне хорошо, спокойно. У нас замечательный город, все друг друга знают. Это помогает.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Теперь у Динары одним званием стало больше. Олимпийская чемпионка отныне и почетный житель Чаусского района. А подарок для всех ее земляков сделали белорусские профсоюзы. Чаусы стал 152 городом страны, где прошла народная патриотическая акция «Мы вместе». Это уникальное шоу объединяет на одной сцене как известных артистов эстрады, так и непрофессионалов – обычных работников предприятий, победителей профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси».

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Ольга Плотникова, певица:
Эта акция действительно объединяет людей разных профессий, людей, живущих в разных местах Беларуси. Это праздник, которым живет каждый белорус.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Людмила Старостина, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов:
Сами люди благодарят участников и всегда просят, чтобы они приезжали к ним в гости.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Акция «Мы вместе» уже четвертый год колесит по городам страны. Свидетелями большого турне стали около четверти миллиона человек. В 2018 году акция проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине». Во время концертов чествуют людей, которыми гордятся земляки – передовиков производства, трудовые династии, спортсменов, талантливых детей. Проект стал не только культурным, но и социальным.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Сергей Новиков, заслуженный мастер спорт Республики Беларусь по биатлону:
Атмосфера праздника очень хорошая, погода благоприятствует. Солнышко светит, все довольные, довольные лица.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Праздничный концерт собрал едва ли не весь город. Здесь почти все друг друга знают. И праздновать такие события любят вместе.

Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 74 дерева – по одному за каждый мирный год – стали частью красивого и в то же время назидательного места в Чаусах, сообщили в программе «Новости 24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аргентина цепляется за последний шанс выйти в плей-офф. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика