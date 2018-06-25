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Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 74 дерева – по одному за каждый мирный год – стали частью красивого и в то же время назидательного места в Чаусах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
В честь очередной годовщины освобождения от фашистских захватчиков там высажена Памятная аллея. В июне 44-го в ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» Чаусский район был освобожден одним из первых. Поэтому каждый год это событие отмечают с особой теплотой. На этот раз прошла акция «Мы вместе», организованная белорусскими профсоюзами. Она уже четвёртый год колесит по Беларуси.
За 414 лет этот небольшой райцентр на востоке Беларуси видел многое. В истории Чаус хватает и славных страниц, и трагических. Самое трудное испытание на его долю выпало в Великую Отечественную войну. Три года оккупации, тысячи жертв, 22 сожженные деревни. И, конечно, долгожданное освобождение.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Уже вечером того же дня Москва салютовала войскам прорвавшим оборону вермахта и освободившим белорусский райцентр – 20 залпов из 224-ех орудий. А сегодня в честь тех событий в городе высадили памятную аллею – 74 липы, по одному дереву за каждый мирный год.
Александра Шеляхина, житель Чаус:
Никита Тапорчиков, житель Чаус:
Олимпийская чемпионка Пхенчхана, известная биатлонистка Динара Алимбекова тоже здесь. Ей доверили полив саженцев. Последние годы она редко бывает в Чаусах – все время на сборах и соревнованиях, но о своей малой родине не забывает никогда.
Динара Алимбекова, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по биатлону:
Теперь у Динары одним званием стало больше. Олимпийская чемпионка отныне и почетный житель Чаусского района. А подарок для всех ее земляков сделали белорусские профсоюзы. Чаусы стал 152 городом страны, где прошла народная патриотическая акция «Мы вместе». Это уникальное шоу объединяет на одной сцене как известных артистов эстрады, так и непрофессионалов – обычных работников предприятий, победителей профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси».
Людмила Старостина, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов:
Акция «Мы вместе» уже четвертый год колесит по городам страны. Свидетелями большого турне стали около четверти миллиона человек. В 2018 году акция проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине». Во время концертов чествуют людей, которыми гордятся земляки – передовиков производства, трудовые династии, спортсменов, талантливых детей. Проект стал не только культурным, но и социальным.
Сергей Новиков, заслуженный мастер спорт Республики Беларусь по биатлону:
Праздничный концерт собрал едва ли не весь город. Здесь почти все друг друга знают. И праздновать такие события любят вместе.
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Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 74 дерева – по одному за каждый мирный год – стали частью красивого и в то же время назидательного места в Чаусах, сообщили в программе «Новости 24...
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