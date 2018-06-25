﻿ Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

26.06.2018 20:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

Здесь представлено около 80 работ фотохудожницы, отпечатанных на холстах. У каждого снимка своя история, свой особый смысл. Даже в обычном на первый взгляд кадре, можно найти знакомые народные символы, поверья или обычаи.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

Ирена Гудиевская, фотограф:
Переплетение этих легенд, их на самом деле много. Хотим, чтобы народ приходя к нам на бесплатную выставку, мог ощутить гармонию белорусской земли, красоту. И понять, что нам, белорусам, нужно спать на льняных простынях, одевать льняные одежды.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

Ирена Гудиевская в фотоискусстве более 20 лет. Её проекты успели найти поклонников в Австрии, Франции, Польши и США. Предыдущий проект художницы «Зачараванне» занял второе место на международном фестивале рекламы.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

Нынешняя выставка продлится до 29 июля. Вход свободный.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь принимает участие в Ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика