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Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской
Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь представлено около 80 работ фотохудожницы, отпечатанных на холстах. У каждого снимка своя история, свой особый смысл. Даже в обычном на первый взгляд кадре, можно найти знакомые народные символы, поверья или обычаи.
Ирена Гудиевская, фотограф:
Ирена Гудиевская в фотоискусстве более 20 лет. Её проекты успели найти поклонников в Австрии, Франции, Польши и США. Предыдущий проект художницы «Зачараванне» занял второе место на международном фестивале рекламы.
Нынешняя выставка продлится до 29 июля. Вход свободный.
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Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в...
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