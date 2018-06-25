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Авария в Минске: водитель «Жигулей» не уступил дорогу встречному авто и получил ЧМТ
Новости Беларуси. Не уступил дорогу. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла утром 26 июня на перекрёстке Ташкентской и Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
76-летний водитель «Жигулей» поворачивая налево не пропустил двигавшееся навстречу авто. От сильного удара вероятного виновника аварии отбросило на пассажирское сидение.
Мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой. Второй участник аварии не пострадал.
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Новости Беларуси. Не уступил дорогу. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла утром 26 июня на перекрёстке Ташкентской и Кабушкина, сообщили в...
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