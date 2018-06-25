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«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ
Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причём инициаторы – сами студенты. Молодёжь создала «Тихий театр» для преодоления глухонемыми людьми языкового барьера. Волонтеры изучат язык жестов, и самостоятельно поставят новогодний спектакль.
Наталья Ярошева, руководитель центра волонтёрской деятельности БГУ:
Из интересного – проект «Правила твоей кухни». Волонтёры поделятся своими кулинарными навыками с воспитанниками детских домов. Еще одна инициатива молодежи поможет обрести новых хозяев бездомным животным. За работу волонтёры возьмутся с нового учебного года.
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«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ
Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Причём инициаторы – сами...
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