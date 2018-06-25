﻿ «Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ

26.06.2018 20:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ

Причём инициаторы – сами студенты. Молодёжь создала «Тихий театр» для преодоления глухонемыми людьми языкового барьера. Волонтеры изучат язык жестов, и самостоятельно поставят новогодний спектакль.

«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ

Наталья Ярошева, руководитель центра волонтёрской деятельности БГУ:
«Тихий театр» это работа с людьми, с глухонемыми людьми или людьми у которых есть определенные проблемы со здоровьем. Смысл в том, чтобы работать с такой аудиторией и разговаривать на их языке.

Из интересного – проект «Правила твоей кухни». Волонтёры поделятся своими кулинарными навыками с воспитанниками детских домов. Еще одна инициатива молодежи поможет обрести новых хозяев бездомным животным. За работу волонтёры возьмутся с нового учебного года.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Причём инициаторы – сами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэкономики ожидает роста IT-отрасли на 7-10% в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика